Come fare una doccia anale fai da te

Sporcare il pene di feci durante il sesso anale è un inconveniente non di poco conto, che può creare molto imbarazzo. Per questo motivo, le persone consapevoli che non basta un semplice bidet per una pulizia efficace, ricorrono alla doccia anale per pulire l’ano internamente e per la preparazione al rapporto sessuale.

Seppur possa sembrare un argomento abbastanza scontato, non tutti sanno come fare un corretto lavaggio anale e il non disporre di certe informazioni apre la porta ad alcuni rischi, che in certi casi possono rivelarsi piuttosto seri.

In questa guida spiegheremo nel dettaglio cos’è una doccia anale, quali strumenti scegliere, come si usano e quali precauzioni seguire. Prosegui nella lettura.

Doccia anale: che cos’è e quali sono le finalità

La doccia anale (definita anche doccino anale, doccetta anale, lavanda anale o enema) consente di pulire l’ano internamente inserendo attraverso dei pratici strumenti l’acqua, che espande il volume dell’ultimo tratto dell’intestino (retto e colon) con la conseguenza di idratare, sciogliere le feci dure e, di conseguenza, svuotare questa zona interna del corpo.

Le finalità della doccia anale possono essere differenti: ci sono quelle terapeutiche che consentono, ad esempio, di preparare il paziente ad un intervento; quelle per combattere una stipsi severa; quelle più comuni relative, ad esempio, alla preparazione al sesso anale. Noi ci concentreremo, in particolare, su queste ultime.

Lavanda anale. Gli strumenti che si possono utilizzare

Per una lavanda anale fai da te si possono utilizzare prodotti differenti che permettono uno svuotamento rapido ed evitano che il pene si sporchi di feci durante il rapporto.

Ecco i principali.

Doccino anale, o doccetta.

Si tratta di un tubetto o cannula che si può sostituire facilmente al soffione della doccia. Solitamente sulla parte apicale, il doccino anale ha dei piccoli fori per una pulizia intima semplice ed efficace.

Tubo flessibile della doccia.

Non è necessario comprare prodotti appositi, ma basta togliere il soffione della doccia ed utilizzare il tubo flessibile. Senza inserire il tubo flessibile nell’ano, ma semplicemente avvicinandolo, la pressione dell’acqua farà il suo lavoro.

Doccia anale con clistere (enema o microclisma)

Per un ottimo risultato, una delle soluzioni più adottate è il clistere, una “peretta” che si può acquistare in farmacia: si può acquistare il microclisma monouso con soluzione salina, altrimenti la peretta in gomma o, in alternativa, l’apparecchio di Catani. In questi ultimi due prodotti si può aggiungere dell’acqua corrente ed eventuali ingredienti naturali (come l’olio d’oliva).

Quale posizione assumere per una doccia anale efficace

Le posizioni migliori per una doccia anale fai da te sono queste:

Sdraiati sul fianco destro

Supini con le gambe piegate verso l’addome

Inginocchiati sul pavimento

Queste posizioni facilitano il transito dell’acqua all’interno dell’ano. In aggiunta, nel mentre effettui il clistere igienico, puoi massaggiarti delicatamente il ventre così da accompagnare l’acqua tra le anse dell’intestino e facilitare l’espulsione delle feci.

Precauzioni per un corretto lavaggio anale prima del rapporto

La doccia anale casalinga non ha particolari controindicazioni. Tuttavia, trattandosi, come potrai immaginare, di un trattamento invasivo, non va effettuata con frequenza in quanto può compromettere le naturali contrazioni intestinali e provocare paradossalmente la stipsi. Inoltre, l’utilizzo eccessivo, oltre a sviluppare dipendenza, può irritare le mucose del retto le quali, indebolendosi, favoriscono la crescita di germi e batteri.

Un’altra precauzione da seguire è l’utilizzo di acqua non eccessivamente calda e non troppo fredda, nel caso di utilizzo di perette in gomma o apparecchio di Catani. Il range della temperatura dovrebbe essere tra i 25 e i 38 °C, misurabili con un pratico termometro da bagno.

Infine, è utile inserire nell’acqua dai 500 ml fino ad un massimo di 1 litro e mezzo. Non introdurre quantità di acqua superiori. Se necessiti di un lavaggio anale più approfondito dovresti rivolgerti ad un professionista che effettua trattamenti medici di idrocolonterapia, che puliscono completamente l’intestino eliminando le tossine.

Ad ogni modo, ricordiamo quanto sia fondamentale l’alimentazione per evitare situazioni imbarazzanti durante il rapporto anale. Regolando la dieta con cibi ricchi di fibre renderai le feci il più compatte possibile e, di conseguenza, l’interno dell’ano si manterrà più pulito.