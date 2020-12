Shawn Mendes accusato di misgendering nei confronti di Sam Smith, critiche e scuse social – video

shawn mendes really misgendered sam smith 26 times in a row on national television 😕pic.twitter.com/tJlBiBSRXw — nick is streaming evermore (@beyscardigan) 11 dicembre 2020

Shawn Mendes è stato pesantemente accusato di aver fatto misgendering nei confronti di Sam Smith, genderqueer dichiarat*. Nel lancio di uno show natalizio televisivo, Mendes si è rivolto al maschile in più occasioni e in 16 secondi appena nei confronti di Smith. Apriti cielo.

Via Instagram Stories, Shawn ha subito chiesto scusa:

Oh Sam, mi dispiace tanto per esserti riferito a te con il “lui”, durante la presentazione. Mi è assolutamente sfuggito di mente. Non succederà più … ti mando tanto amore. Tra le altre cose, sei assolutamente una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato.

A stemperare la polemica lo stesso Smith, via social: “Stiamo imparando tutti insieme! Buone vacanze“. Poco più di un anno fa Sam aveva chiesto l’utilizzo dei pronomi neutri Them/They in riferimento alla sua persona. “Capisco che ci saranno molti errori di genere, ma tutto ciò che chiedo è per favore, per favore, provateci“, scrisse all’epoca. Messaggio ancora oggi quanto mai attuale.