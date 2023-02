0:00 Ascolta l'articolo

Nato a Lineri (Sicilia) il 14 novembre del 1993, Simone Susinna è un attore e modello italiano che negli ultimi anni si è fatto apprezzare non solo nel nostro bel Paese ma anche all’estero, conquistando il cuore di milioni di fan che ogni giorno lo seguono sui social in tutte le sue avventure.

Stando a quanto emerso nel corso degli anni, Simone è nato in una famiglia umile – la madre farebbe la casalinga mentre il padre il rappresentante – e sin da piccolissimo ha sempre avuto la passione per il calcio e per il mondo dello spettacolo. Proprio per questo motivo, terminato il percorso scolastico in Sicilia, Susinna sarebbe volato a Milano per avere maggiori opportunità lavative.

E così è stato: qui, infatti, dapprima ha lavorato da Hollister, una nota catena d’abbigliamento, e poi è sbarcato nello scintillante mondo delle passerelle, riuscendo persino a sfilare per marchi importanti come Armani, Dolce e Gabbana e molti altri ancora. Un successo strepitoso che lo ha portato ad essere uno dei modelli più apprezzati e riconosciuti del panorama italiano.

La vera notorietà, però, è arrivata nel 2017 quando ha partecipato alla terza edizione dell’Isola dei Famosi targata Mediaset – reality condotto in quell’edizione da Alessia Marcuzzi e Stefano Bettarini – dove oltre a mostrare il suo fisico scultoreo ha avuto modo di farsi conoscere anche nei suoi aspetti più intimi e personali, conquistando per questo il cuore di tutti gli italiani.

Da quel momento in poi la sua carriera è stata sempre più in ascesa e dopo aver migliorato ulteriormente il suo fisico e aver studiato recitazione, Simone è sbarcato in Polonia al fianco di Michele Morrone per interpretare il ruolo di Nacho (figlio di un potente uomo della malavita) nel film erotico 365 giorni – Adesso. Un film che ha consacrato il suo sbarco sul grande schermo e che gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico anche in questa nuova veste, quella da attore.

Un film che allo stesso tempo, però, ha messo in dubbio – anche se per pochissimo tempo – la sua eterosessualità: il giovane, infatti, è stato protagonista di un particolarissimo scatto in cui appariva abbracciato a Michele Morrone che ha portato il web a pensare che i due formassero una coppia. Scoop immediatamente smentito dai sue diretti interessati che hanno però dichiarato di volersi molto bene.

Nonostante i rumors sulla sua sessualità, o forse grazie anche a quelli, Simone Susinna è riuscito a costruirsi una carriera di tutto rispetto anche nel mondo del cinema: dopo aver interpretato il di co-protagonista in 365 giorni – Adesso e Altri 365 giorni nel 2023 è stato il protagonista assoluto nel film Heaven in Hell (2023) nel quale interpreta il ruolo di Maks, un bel giovane che ama godersi la vita e che farà battere il cuore ad Olga, una donna ben 15 anni più grande di lui.

Oltre alla sua carriera da attore, Simone ha portato avanti anche quella da fotomodello. Proprio per questo, ogni giorno è possibile ammirarlo tra addominali scolpiti e bicipiti da urlo sui suoi social dove è solito pubblicare i suoi scatti migliori, che si tratti di foto realizzate in vacanze con gli amici e la famiglia o di spoiler dai backstage dei suoi set fotografici o cinematografici.

Insomma, Simone è un ragazzo tutto d’un pezzo che con il tempo è riuscito quell’immagine da bello e dannato che tanto piace al pubblico italiano, e non solo, e che proprio per questo è riuscito a conquistare quasi 3 milioni di follower su Instagram. Non ci resta dunque che goderci una corposa gallery con alcuni dei suoi scatti più belli!

