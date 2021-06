Michele Morrone ha fatto coming out? L’attore chiarisce il malinteso per la foto con Simone Susinna – VIDEO

2 minuti di lettura

Sono stati sufficienti un selfie in compagnia di un collega e una didascalia per far scattare il pettegolezzo internazionale. Nelle scorse ore è diventata virale sui social una foto dell’attore e cantante Michele Morrone, noto all’estero per la sua partecipazione al film di Netflix 365, scattata insieme a Simone Susinna, avvinghiato senza maglia alle sue spalle. “I’m a liar“, ovvero sono un bugiardo il commento a corredo del post Instagram, che più di qualcuno ha interpretato come un coming out.

Nonostante il matrimonio (ora terminato) con la stilista libanese Rouba Saadeh, con cui ha messo il mondo i figli Marcus e Brando, il gossip sul suo orientamento sessuale ha iniziato a circolare vorticosamente sul web, tanto da costringere Michele Morrone ad intervenire tramite le Storie di Instagram sulla faccenda:

Stamattina mi sono svegliato con il mio team che mi stava chiamando per dirmi: “Ehi, ci sono molti articoli dove dicono che hai fatto coming out”, per via della foto che ho fatto con Simone. È diventato un mio ottimo amico, siamo come fratelli. Stiamo girando un film insieme. Ragazzi, era solo una foto. Niente di più. E comunque sono un grande sostenitore della comunità LGBT. Ma stiamo solo parlando di un’immagine normale. Non era un coming out.

Michele Morrone smentisce il coming out: “Sostengo la comunità LGBT, la felicità non ha prezzo”

A proposito della caption dello scatto dei due in piscina, che ha superato ampiamente i due milioni e mezzo di like su Instagram, l’artista ha tenuto a specificare che si è trattato di un fraintedimento. L’essere bugiardi non era infatti in riferimento al proprio orientamento sessuale, ma alla pratica di chi recita per mestiere:

Un attore è una specie di bugiardo. Ecco perché l’ho scritto. Recitare qualcuno che non sei. Non era un coming out. Quindi, mi dispiace così tanto per la confusione, non volevo. Come ho detto, sono un grande sostenitore della comunità LGBT. Ci sono un sacco di ragazzi e ragazze giovani che vorrebbero fare coming out ma non lo fanno a causa delle loro famiglie. Ne ho incontrati tanti. Sapete, la felicità non ha prezzo, ragazzi. Se sentite di voler fare coming out, dite al mondo chi siete.

Chiarito il malinteso, l’attore ha voluto spendere alcuni secondi per parlare della difficoltà che molti vivono nel dichiarare al mondo il proprio orientamento sessuale, cavalcando il mero gossip per lanciare un messaggio a sostegno dei più giovani. Da Michele Morrone un gesto lodevole, inatteso e poco comune per un volto noto dello spettacolo.