Sky Rojo, Jo Squillo e Sabrina Salerno cantano Siamo Donne per la serie pulp di Netflix – video e trailer

Dagli ideatori della serie La casa di carta, Sky Rojo è una serie ricca di azione, umorismo nero e non poca adrenalina. Protagoniste Coral, Wendy e Gina, prostitute in cerca dell’agognata libertà inseguite da Moisés e Christian, scagnozzi di Romeo, loro protettore, di fatto sequestratore e proprietario del Club delle Spose.

Insieme, in una folle storia di sorellanza che unice Tarantino, Rodriguez e De la Iglesia, queste donne si lanciano in una corsa frenetica durante la quale devono affrontare mille pericoli. Il loro unico piano? Sopravvivere per altri cinque minuti.

Titolo pulp con tre bellissime e indomite protagoniste, una delle quali lesbica dichiarata, Sky Rojo arriva in Italia con il traino pop di Jo Squillo e Sabrina Salerno, che si sono ritrovate per Netflix con una loro iconica canzone: Siamo Donne, esattamente 30 anni fa arrivata 13esima al Festival di Sanremo. Armate fino ai denti come le tre protagoniste, vendicatrici sfruttate da uomini violenti che vedono la donna come puro e semplice oggetto sessuale, Jo e Sabrina interagiscono con gli oggetti di scena e le location reali della serie, già confermata per una stagione 2 dopo le prime otto ma travolgenti puntate.

“Oltre le gambe c’è di più”? Pistole e spillatrici, ad esempio. Vedere per credere.