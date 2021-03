Sky Rojo, ecco quando arriva la stagione 2 – il trailer di lancio

< 1 minuto di lettura

Divorate le prime otto puntate, Netflix ha svelato la data di messa in onda della 2a stagione di Sky Rojo. 23 luglio 2021. Pochi mesi ancora per rivedere Coral, Wendy e Gina, in fuga da Moisés e Christian, scagnozzi di Romeo, protettore e proprietario del Club delle Spose.

Serie pulp lanciata in Italia da Jo Squillo e Sabrina Salerno, che si sono ritrovate per l’occasione insieme alla loro iconica Siamo Donne, Sky Rojo è stata realizzata dagli ideatori della serie La casa di carta.

Nel trailer di lancio della stagione 2 vediamo le 3 donne puntare la pistola contro i 3 che le vogliono morte, sotto terra, dopo averle rapite e sessualmente sfruttate, minacciando tutte le loro famiglie.

Insieme, in una folle storia di sorellanza, queste donne si lanciano in una corsa frenetica durante la quale devono affrontare mille pericoli. Il loro unico piano? Sopravvivere per altri cinque minuti.