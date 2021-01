Addio a Solange, morto a 68 anni. Il ricordo di Vladimir Luxuria: “Mi mancherai”

È morto all’età di 68 anni Solange, volto noto della televisione italiana, spesso ospite di talk show tra la fine degli anni ’90 e gli inizi del 2000. Sensitivo ed intrattenitore, Paolo Bucinelli – questo il nome all’anagrafe – si è spento nella sua casa di Mortaiolo, località del comune di Collesalvetti, in provincia di Livorno. Stando alle prime notizie, Solange sarebbe scomparso per cause naturali. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato dai vigili del fuoco, allarmati da un amico, che non riusciva a mettersi in contatto con l’uomo da tempo.

Dopo aver inciso alcuni singoli a metà degli anni Ottanta ed attirato la curiosità della televisione privata, figura come ospite in trasmissioni di Rete 4 e Canale 5. Maurizio Costanzo lo sceglie nel cast di Buona Domenica, mentre nel 2004 è fra i contadini della prima edizione de La Fattoria.

Solange morto, il coming out nel 2014 contro Angelino Alfano

Dopo un matrimonio segreto nel 2001 con una donna, il coming out nel 2014, quando dichiarò in polemica con l’ex ministro Angelino Alfano che:

I sentimenti devono essere vissuti da tutti fino in fondo, nel rispetto degli altri, della pace, della tolleranza. Ho detto vissuti, appunto, non sopravvissuti. Mi sposerò, non ho una data fissata per le nozze, ma è certo che lo farò. Ho un compagno da tanto tempo, un architetto romano che amo tantissimo.

A ricordarlo oggi anche Vladimir Luxuria, con cui ha diviso lo schermo in molte occasioni in passato. L’opinionista ed attivista LGBTQ+, con un post sul suo profilo Instagram, ha scritto un messaggio di cordoglio, accompagnato da uno scatto di una loro partecipazione a Domenica In nel 2018: