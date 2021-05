Ecco Somnus, il nuovo supereroe LGBTQ + della Marvel

2 minuti di lettura

Somnus è l’ultimo mutante dell’universo Marvel, dichiaratamente queer e in uscita per la prima volta il prossimo 23 giugno su Marvel’s Voices: Pride, numero ad hoc pensato per celebrare la comunità LGBT. Descritto come “un mutante che anni prima ha avuto uno straordinario impatto sulla vita di un X-Man“, Somnus ha il potere del “totale controllo dei sogni delle persone“, ma non è mai stato in grado di inseguire i suoi.

Nel suo debutto in Marvel Voices: Pride #1, Somnus avrà una seconda possibilità per vivere realmente la propria vita, grazie alla penna di Steve Orlando e ai disegni di Claudia Aguirre. Il suo costume è stato disegnato da Luciano Vecchio.

“Somnus, ovvero Carl Valentino, è ispirato non solo alla mia storia familiare, ma anche alle mie esperienze con le generazioni passate di persone LGBTQ + di tutto il Paese, persone che non avrei incontrato senza i fumetti“, ha detto Steve Orlando a Marvel.com. “Anche se c’è ancora tanto da lavorare, abbiamo fatto passi in avanti come comunità. Somnus è un’opportunità per esplorare come si sono sentiti i miei parenti queer, che hanno vissuto in un’epoca più limitata. È anche un’opportunità per celebrare le generazioni passate nel loro insieme, riconoscere i progressi che abbiamo fatto, quelli che potrebbero non aver vissuto abbastanza per vedere. E con l’era Krakoana è iniziata una relativa utopia per il genere mutante, Somnus porterà una nuova prospettiva e un rispettoso controllo interiore ai giovani mutanti del presente che potrebbero non sapere quanto sia stato difficile lottare per tutti i mutanti. Dentro e fuori la storia, Somnus sarà un personaggio nuovo, complesso che porterà con sé un messaggio di rispetto, potere e visione“.

Sulla copertina firmata Vecchio, Somnus è al centro della scena, mentre gli eroi LGBTQ + di tutto l’Universo Marvel, tra cui Hulkling e Wiccan, Speed ​​e Prodigy, America Chavez, Mystique, Tong, Nico Minoru e Karolina Dean, Rictor, Shatterstar , Iceman, Valkyrie, Dakken e Angela, gli fanno da cornice. Una copertina storica, da collezione, per qualsiasi fan dei supereroi queer.

“Sono così felice di ave finalmente collaborato ufficialmente con Steve, mi sono subito innamorat0 del concetto e della storia di Somnus”, ha detto Vecchio. “Volevo che avesse un’aria tipo ‘uomo dei tuoi sogni’, molto affascinante e umano ma allo stesso tempo irraggiungibile. Alcuni elementi visivi sono un mix di moda Mod, un po’ di influenza dal Galà Infernale e una tavolozza basata sull’arte dei vasi etrusca e, infine, un cenno al dio da cui prende il nome”.