Sophie, i fan vogliono che la NASA battezzi un pianeta con il suo nome

2 minuti di lettura

Dopo la tragica morte di Sophie, avvenuta sabato scorso, i fan della dj si sono mobilitati per renderle un bellissimo tributo postumo. Voglio che la NASA dia il suo nome ad un Pianeta.

In tal senso è nata una petizione on line, con oltre 50.000 firme già raccolte.

“Sophie Xeon, conosciuta come SOPHIE, era una cantante, autrice e produttrice molto influente che è stata fonte di grande ispirazione per la comunità LGBTQIA +“, si legge sulla petizione. “I suoi messaggi, le sue azioni e la sua musica hanno lasciato un’insormontabile traccia su molte persone LGBTQIA +. Ha sempre cantato un messaggio di individualità, di espressione del proprio vero sé che ha risuonato in tutto ciò che ha fatto“.

Ed è qui che la petizione chiede alla NASA di battezzare TOI-1338 b, esopianeta scoperto da Wolf Cukier e altri scienziati al Goddard Space Flight Center, con il nome di Sophie. Questo dopo che alcune riproduzioni artistiche di TOI-1338 b sono state presentate alla stampa, durante il 235° incontro della American Astronomical Society a Honolulu. Successivamente “molti fan hanno notato le somiglianze tra” tra queste immagini “e il senso estetico del lavoro visivo di SOPHIE, in particolare la copertina di Oil of Every Pearl’s UnInsides, suo album del 2018“.

“Chiedo, a discrezione degli incredibili scienziati che hanno scoperto il pianeta, che TOI 1338 b sia chiamato SOPHIE“, conclude la petizione. “I suoi fan adorerebbero simile omaggio, affinché il suo nome possa essere ricordato, affinché la sua influenza possa continuare a prosperare negli anni a venire“.

Sophie è morta lo scorso fine settimana ad Atene, in Grecia. Secondo quanto dichiarato dalla sua etichetta, la Future Classic, la DJ sarebbe caduta da un tetto, mentre cercava di ammirare la luna piena.