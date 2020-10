Special 2, ripresa la produzione della serie Netflix di Ryan O’Connell

Ryan O’Connell è ufficialmente tornato sul set della seconda attesa stagione di Special, serie Netflix del 2019 tratta dal libro “I’m Special: and Other Lies We Tell Ourselves” scritto dallo stesso O’Connell, qui interprete e regista.

La notizia è stata data dall’account Instagram di Ryan, immancabilmente dotato di mascherina. La produzione era stata infatti interrotta a causa della pandemia da Coronavirus, con 4 episodi su 8 girati.

In un’intervista con Entertainment Weekly, il 33enne O’Connell ha annunciato che in questa seconda stagione ci sarà “molto più sesso gay“. Ryan è un ragazzo omosessuale affetto da una lieve paralisi cerebrale. Stanco di vivere nell’ombra dell’apprensiva mamma, decide di trasferirsi e iniziare un nuovo lavoro, ma solo dopo aver raccontato una bugia sulla sua disabilità, in modo da sentirsi finalmente libero dalla vergogna.

Prodotta da Jim Parsons, Special ha ricevuto ottime critiche e ben 3 nomination agli Emmy Awards. Al fianco di Ryan ritroveremo Jessica Hecht, negli abiti della mamma, oltre a Punam Patel, Marla Mindelle, Augustus Prew e Patrick Fabian.