6 min. di lettura

Stefano De Martino, da ballerino di Amici a volto di punta della nuova Rai

Il 29 settembre 2009 Stefano De Martino faceva la sua prima apparizione in tv alla corte di Maria De Filippi, ancora inconsapevole di quanta fortuna gli avrebbe portato la Scuola del Talento più famosa d’Italia.

Da quel momento in poi nulla sarebbe più stato come prima.

Il successo acquisito dentro quelle mura, infatti, lo ha portato a diventare il volto amatissimo che è oggi. Il percorso, però, non è sempre stato in discesa; anzi, per lui ci sono stati parecchi alti e bassi che spesso sono coincisi con la sua vita privata.

Ma andiamo per gradi e proviamo a riassumere la sua carriera televisiva, dagli albori ad oggi!

Stefano De Martino volto di Amici: ballerino, professionista e poi conduttore

Appena ventenne, Stefano De Martino ha fatto il suo ingresso nel talent show di Canale 5 ed è riuscito a conquistare sin da subito il cuore non solo della padrona di casa, ma anche di Emma Marrone e soprattutto di tutto il pubblico televisivo italiano, che da quel momento non lo ha più abbandonato.

La sua storia, infatti, sin dall’inizio, è stata d’ispirazione per chi come lui sognava di vivere di danza.

E a poco importavano i giudizi negativi della maestra Celentano. Stefano aveva dalla sua Garrison Rochelle, ballerino, coreografo e insegnante statunitense naturalizzato italiano, docente amatissimo della trasmissione che lo ha guidato nel suo percorso, permettendogli di tenere ben saldo a sé il suo banco – prima come ballerino della squadra della luna, poi come componente dei blu -, classificandosi al quinto posto, davanti ad Elena D’Amario (arrivata sesta, ndr.).

Se allora fosse esistito il vincitore di categoria, lui sarebbe stato a mani basse quello del circuito danza. Però così non è stato.

Arrivato sino alla semifinale, il 22 marzo 2010 Stefano ha visto sfumare la possibilità di vincere la nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Nonostante questo, però, ha ottenuto un contratto con il Complexions Contemporary Ballet che lo ha portato ad approfondire il suo sogno e a partire per un tour dall’altra parte del mondo, in giro per la Nuova Zelanda, L’Australia e le Hawaii.

Terminata questa esperienza, nel 2011 De Martino è tornato nel programma della De Filippi, stavolta in qualità di ballerino professionista.

Un ruolo nuovo che gli ha permesso di migliorarsi come ballerino, ma anche di approcciarsi per la prima volta al mondo della conduzione. La padrona di casa del talent show di Canale 5, infatti, lo ha scelto insieme a Marcello Sacchetta come volto del daytime di Amici, all’epoca in onda su Real Time. Ruolo ricoperto dal 2015 al 2018.

Stefano De Martino: volto Mediaset tra Pequeños Gigantes, Selfie e Isola

Grazie al ruolo di conduttore e di professionista, Stefano ha avuto modo di formarsi a tutto tondo e presto è approdato anche in prima serata su Canale 5 con due esperienze di prestigio: prima nel 2016 a “Pequeños gigantes” in qualità di capitano della squadra degli “Incredibili” e poi a cavallo tra il 2016 e il 2017 a “Selfie – Le cose cambiano“, in coppia con Mariano Di Vaio.

Due esperienze incredibili che gli hanno permesso di farsi apprezzare ancora una volta dal pubblico, fuori dal contesto della danza che iniziava a stargli stretto, e che sono serviti da apripista per la sua partecipazione nel 2018 alla 13esima edizione de “L’Isola dei Famosi”, in qualità di inviato dall’Honduras, al fianco di Alessia Marcuzzi.

Per la prima volta Stefano si è allontanato dalla sua famiglia ed è volato dall’altra parte del mondo per dirigere le sfide dei naufraghi più famosi e amati dagli italiani.

Sulle spiagge di Cayo Cochinos ha mostrato tutta la sua professionalità, e anche il suo fisico statuario, riuscendo a conquistare il cuore del pubblico, ma anche quello della direzione Rai che da lì a poco lo avrebbe scelto come nuovo volto per i propri palinsesti, spianandogli la strada per diventare il conduttore del futuro.

Nel frattempo, però, nel 2021 e nel 2022 è tornato ad Amici di Maria De Filippi, questa volta come giudice, insieme ad Emanuele Filiberto e Stash, per valutare le esibizioni dei concorrenti della 20esima e 21esima edizione del talent show di Canale 5.

Stefano De Martino conquista la Rai: è il nuovo volto giovane

Dopo l’avventura in Mediaset, nel 2019 Stefano De Martino è approdato in Rai dove è stato scelto per la conduzione di alcuni appuntamenti importanti della seconda rete: da “Made in Sud” a “La notte della Taranta“, dal “Festival di Castrocaro” al “Tim Summer Hits“, per arrivare a “Stasera è tutto possibile“, format di grandissimo successo che ancora oggi lo vede come padrone di casa.

Il giovane talento nato all’interno della Scuola di Amici di Maria De Filippi, infatti, ha preso il testimone da Amadeus – quando a lui è toccata la conduzione del Festival di Sanremo – e ha condotto al successo il comedy show più pazzo della tv, dove vale una sola regola: divertirsi.

E questo Stefano De Martino sa farlo: insieme alla sua compagnia di amici – Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, ospiti fissi – riesce a portare allegria e serenità nelle case degli italiani, che da qualche anno a questa parte lo premiano con ascolti record (spicca il 14,32% di share nell’ultima puntata della 10 edizione, andata in onda su Rai 2 il 23 maggio 2024, ndr.).

In questi anni, Stefano ha anche avuto modo di sperimentare riportando in tv due programmi dal sapore retrò che prendevano spunto dalle trasmissioni di Renzo Arbore: “Bar Stella“, show scanzonato e ironico movimentato dai tanti ospiti del suo bar, e “Da Natale a Santo Stefano“, un Christmas show sorprendente e accogliente, all’insegna della commedia e delle emozioni.

Stefano De Martino: il suo futuro è la tv!

Volto amatissimo del piccolo schermo, Stefano De Martino – anche grazie al successo del suo programma “Stasera tutto è possibile” – è riuscito a conquistare l’affetto del pubblico Rai e a diventare uno dei conduttori più promettenti della nuova generazione.

Negli anni, infatti, ha saputo intercettare il gusto dei telespettatori, senza mai soccombere al tritacarne del gossip, e ritagliarsi uno spazio tutto suo nella tv generalista che – dobbiamo ammetterlo – ha sempre meno coraggio di investire in nuove personalità e testare nuove professionalità. Ma con Stefano De Martino, forse anche grazie al sostegno di Maria De Filippi, lo ha fatto.

Ora, dunque, che il terremoto sembra aver colpito le prime reti Rai, per De Martino si apre una strada ricca di nuove avventure.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, proprio l’ex ballerino di “Amici 9″ dovrebbe seguire le orme di Amadeus – in partenza per il Nove – e accaparrarsi la conduzione del fortunato “Affari Tuoi”.

C’è chi addirittura parla di un suo possibile approdo al “Festival di Sanremo”, subito dopo la doppietta di Carlo Conti. Quasi sicuramente, però, dopo gli ottimi ascolti di questa edizione, il suo “Stasera tutto è possibile” potrebbe passare su Rai 1.

Insomma, non ci resta che tenerlo d’occhio e scoprire quali nuove avventure potremo vivere insieme a Stefano De Martino che oltre al suo talento naturale può contare – secondo i ben informati – niente poco di meno che sulla sorella della Premier Meloni. Staremo a vedere!

