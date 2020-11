Stonewall UK e Manchester United si alleano per promuovere l’inclusione LGBTQ nel calcio

Se in campionato tentenna, sul campo dei diritti LGBT nel mondo dello sport il Manchester United continua a far goal. La celebre scquadra di calcio inglese si è infatti unita al programma Diversity Champions di Stonewall UK, nato per garantire un ambiente accogliente per tutti i dipendenti e i fan LGBT + dell’iconico team.

Nel 2017 il Manchester United era diventata la prima squadra di calcio ad aderire al TeamPride di Stonewall, che ambisce a promuovere l’uguaglianza e ad affrontare la discriminazione nello sport e nella società.

“Ci impegniamo a rendere l’uguaglianza, la diversità e l’inclusione parte integrante del nostro modo di lavorare e questa partnership con Stonewall ci aiuterà a raggiungere questo importante obiettivo, basandoci sulla gamma di altre iniziative che abbiamo in corso come la nostra campagna All Red All Equal”, ha precisato Richard Arnold, amministratore delegato del Manchester United Group. “La maggior parte degli appassionati di calcio desidera che tutto lo sport sia migliore e più inclusivo”

Nancy Kelley, amministratrice delegata di Stonewall, ha dichiarato: “È così importante lavorare attivamente per rendere il calcio il gioco di tutti. Molte persone LGBT + vogliono prendere parte al mondo dello sport, sia come giocatori che come tifosi, ma al momento non tutti si sentono i benvenuti. Sappiamo anche che la maggior parte degli appassionati desidera che lo sport sia migliore e più inclusivo. Per far sì che ciò accada, abbiamo bisogno che individui e organizzazioni si facciano avanti per mostrare il loro sostegno alle persone LGBT + ed è quello che ha fatto oggi il Manchester United. Siamo entusiasti di continuare il nostro viaggio insieme loro, dall’essere tra i membri fondatori di TeamPride ad oggi, unendosi a noi come campioni della diversità. Non vediamo l’ora di lavorare con loro per aiutare ulteriormente l’uguaglianza LGBT + nel calcio”.

Eric Najib, leader dei Rainbow Devils, storico gruppo dei fan LGBT + del Manchester United, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di supportare e lavorare a fianco di un club che si impegna a creare un ambiente inclusivo per le persone LGBT +. C’è ancora molto lavoro da fare, ma questa partnership con Stonewall è un altro gradito passo nella giusta direzione”.

Il programma Diversity Champions di Stonewall aiuta i datori di lavoro a integrare l’inclusione LGBT + sul posto di lavoro e ad accedere ad una consulenza di esperti, alla formazione e alle risorse dedicate di Stonewall. Il programma Workplace Allies aiuterà i dipendenti non LGBT + del club e della Fondazione Manchester United a trovare modi per supportare attivamente, sostenere e promuovere una cultura del lavoro LGBT Inclusive.