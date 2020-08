Svezia, ritrovati i resti di un vichingo transgender?

Siamo in Svezia, precisamente a Birka. Tre anni fa, degli archeologi fanno un curioso ritrovamento: i resti di un guerriero vichingo. La presenza di spade, lance e cavalli, hanno subito fatto pensare a un uomo, ma gli studi sulle ossa hanno confermato che si trattava di una donna. Ed ecco che arriva l’ipotesi. Potrebbe essere un vichingo transgender.

Secondo la cultura vichinga, ora gli esperti si stanno chiedendo se quei resti potrebbero appartenere a un vichingo transgender o comunque gender-fluid. Perché questa ipotesi? Per le regole ferree della cultura vichinga.

Un vichingo transgender o una guerriera contro le regole?

Neil Price, professore di archeologia presso l’Università di Uppsala in Svezia, sta esaminando il caso ed è arrivato a due conclusioni possibili:

Pensiamo che la spiegazione più probabile sia che si trattasse di una donna guerriera, ma ci sono altri modi per leggerlo. Potrebbe essere stato qualcuno che, nei nostri termini, era un uomo trans.

Questa ipotesi prende piede, spiega ancora il professore, poiché si è scoperto che i vichinghi aveva leggi molto severe sul genere.

Ad esempio, ci sono prove che uomini e donne non potevano vestirsi con indumenti che non erano in linea con il sesso assegnato alla nascita. Stessa cosa per il comportamento. Un donna, quindi, non poteva indossare abiti maschili, e viceversa. Allo stesso modo, un uomo non “poteva” essere effeminato.