Tan France di Queer Eye sarà papà, l’annuncio social

37enne celebre volto di Queer Eye, Tan France ha annunciato su Instagram che sarà presto padre. Un’immagine, quella pubblicata da France, che vede l’ecografia del nascituro all’altezza del suo addome.

“No, non sono incinto, nonostante questa foto MOLTO realistica“, ha precisato Tan, per poi dirsi “molto felice” nell’annunciare che avrà un bambino.

Con il più grande dono / aiuto della più meravigliosa mamma surrogata, Rob e io siamo abbastanza fortunati dall’essere sulla buona strada per diventare genitori, quest’estate.

Tan è sposato con Rob France, illustratore freelance, dal 2007. “Qualcosa che volevamo da moltissimi anni“, ha continuato France. “I nostri cuori sono così pieni di gioia, in questo momento. Non vedo l’ora di tenere in braccio questo bambino e di mostrargli così tanto amore.”

Anche suo marito ha voluto celebrare l’imminente nascita. “Abbiamo un bellissimo angioletto in arrivo e non pensavo fosse umanamente possibile sentirsi così“, ha scritto su Instagram, pubblicando una dolce illustrazione.