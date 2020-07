Tanti auguri Jennifer Lopez! I 51 anni della diva di “On the Floor”

Tantissimi successi al botteghino come: “Anaconda”, “Un Amore a 5 Stelle”, “The Cell”, “Prima o Poi Mi Sposo”, “Via dall’Incubo”, “Shall We Dance?” e “Quel Mostro di Suocera” e una nomination ai Golden Globes per la sua interpretazione in “Selena”, film del 1997 sulla morte della ominima cantante messicana.

Ma altrettanti successi anche nel mondo della musica, con i suoi 8 album di studio: “On the 6”, “J.Lo”, “This is Me…Then”, “Rebirth”, “Como Ama Una Mujer”,”Brave”, “Love?” ed “A.K.A.”. Nella sua carriera ha avuto 2 number 1 album (“J.Lo” e il remix album “J to tha L-O!”) e 4 singoli al vertice, rispettivamente, delle classifiche di album e singoli negli Stati Uniti.

Tra i suoi singoli più conosciuti sono sicuramente da citare: “If You Had My Love“, il suo singolo di debutto, “Waiting For Tonight”, “Love Don’t Cost a Thing”, “I’m Real”, “Ain’t It Funny”, “Jenny from the Block”, “Get Right”, “Que Hiciste” e “On the Floor”.

Nel complesso, Jennifer Lopez ha venduto più di 80 milioni di dischi e nel 2012 si è piazzata al primo posto nella lista delle celebrità dello spettacolo più potenti al mondo nella prestigiosa rivista “Forbes”.

Ecco la lista dei 10 videoclip di Jennifer Lopez con più visualizzazioni come artista principale.

10. Se Acabò el Amor