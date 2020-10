Tegan and Sara, arriva una serie tv tratta dal loro libro di memorie ‘High School’

Gemelle canadesi, Tegan e Sara sono due icone della comunità LGBT internazionale, perché entrambe lesbiche dichiarate. Se Tegan vive tra Vancouver e Los Angeles insieme all’amata Lindsey Byrnes, Sara risiede tra Montréal e New York e ha una relazione con Stacy Reader. Ebbene un anno fa Tegan e Sara hanno pubblicato High School, autobiografia purtroppo inedita in Italia che ora diverrà serie televisiva.

Al lavoro sul progetto, prodotto da IMBD Tv, Clea DuVall, conosciuta per She’s All That e But I’m A Cheerleader, già pronta a dirigere il pilot. La serie sarà ambientata in “un trionfo di grunge anni ’90 e cultura rave“. High School “si aggroviglia nei ricordi paralleli e discordanti di due sorelle cresciute fianco a fianco, è la storia rivelatrice e unica della nascita di Sara e Tegan Quin, gemelle di Calgary, Alberta, cresciute al culmine della cultura grunge e rave negli anni Novanta, ben prima di diventare le celebri musiciste e icone LGBTQ globali che conosciamo oggi“.

Sara ha scherzato sul fatto che saranno proprio loro due a interpretare sè stesse al liceo, su Twitter. “Inizieremo a prendere LSD e torneremo a quella lontana mentalità. Voglio solo dire grazie a Clea per l’idea geniale che ha avuto, e per averci detto che abbiamo ancora quindici anni.”

This is Sara’s audition tape for @cleaduvall to cast her to play herself in the TV show based on our memoir High School. pic.twitter.com/JCK9t7kZbW

— Tegan and Sara (@teganandsara) October 20, 2020