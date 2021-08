“Tempi eccitanti”, Phoebe Dynevor di Bridgerton sarà la protagonista di una nuova serie queer Amazon Prime

2 minuti di lettura

26enne attrice inglese esplosa su Netflix grazie al ruolo di Daphne Bridgerton in Bridgerton, Phoebe Dynevor sarà la produttrice esecutiva nonché protagonista di una nuova serie queer Amazon Prime Video. Secondo quando riportato da Deadline, Phoebe adatterà il romanzo LGBT di Naoise Dolan, Exciting Times, in Italia edito da Blu Atlantide con il titolo “Tempi Eccitanti“.

La Black Bear Pictures ha opzionato i diritti del romanzo ancor prima che uscisse in libreria, nel giugno 2020. Protagonista è Ava, che subito dopo la laurea lascia l’Irlanda per trasferirsi un anno a Hong Kong. Ma la giovane non ha un piano preciso né sa bene cosa aspettarsi. Presto si trova intrappolata in una situazione che non è certo quanto aveva sperato: un lavoro malpagato che perlopiù detesta (insegnare l’inglese in una scuola per bambini ricchi) e un affitto spropositato cui fare fronte ogni mese per una camera in un modesto appartamento condiviso con estranei. Intanto inizia a frequentare Julian, un giovane banchiere inglese poco più grande di lei, con molti soldi e brillanti prospettive di carriera nel top management internazionale, e accetta la proposta di andare a vivere nel lussuoso appartamento di lui, non perché tra di loro – si dicono entrambi – ci sia una vera relazione, e tanto più un coinvolgimento sentimentale, ma puramente per reciproca comodità, e periodico sesso. La situazione va avanti per vari mesi, fino a quando, mentre Julian è in Europa per lavoro, Ava conosce Edith. Anche Edith è, come Julian, in carriera, e come Julian anche lei resta affascinata da quella ragazza cinica e fragile. Da parte sua, a differenza di ciò che avviene con Julian, Ava si rende conto che Edith non solo effettivamente la ascolta mentre lei parla, ma non teme di mostrarsi per quello che è veramente.

Dynevor interpreterà Ava. Naoise Dolan, autrice del romanzo, dovrebbe dirigere la serie, con Cooper Raiff co-sceneggiatore. Per Phoebe Dynevor prosegue quindi il momento d’oro, avendo tre progetti imminenti al suo attivo, compresa la 2a stagione di Bridgerton, in arrivo su Netflix nel 2022. L’attrice ha già girato The Colour Room, drama di Claire McCarthy, e sta attualmente girando il remake inglese di Chiami il mio Agente, splendida serie francese Netflix.