The Inspection, Jeremy Pope sarà un giovane gay che si arruola nei Marines per far felice la madre

2 minuti di lettura

28enne attore americano recentemente visto in tv nelle serie Pose e Hollywood, entrambe prodotte da Ryan Murphy, Jeremy Pope, da sempre gay dichiarato, prenderà parte a The Inspection dell’esordiente sceneggiatrice/regista Elegance Bratton.

Pope interpreterà un giovane gay che si arruola nei Marines, pur di ottenere l’approvazione dell’esigente madre, interpretata da Gabrielle Union. Effie T. Brown, produttrice di Dear White People, produrrà il tutto con la A24 Films.

“L‘eleganza porta autenticità, cuore e una nuova prospettiva a questa avvincente storia autobiografica e siamo entusiasti di avere Jeremy Pope e Gabrielle Union a bordo per darle vita“, ha detto Brown in una nota. “Ho ammirato a lungo l’eccellente lavoro dei nostri partner di A24 ed è entusiasmante per Gamechanger collaborare con un’azienda che è ugualmente impegnata a portare storie diverse e accattivanti in prima linea nell’intrattenimento“.

Pope è letteralmente in rampa di lancio. Nel 2019 è diventato la sesta persona nella storia ad essere nominato nello stesso anno per i Tony Awards sia come miglior attore in una commedia che come miglior attore protagonista in un musical (Choir Boy e Ain’t Too Proud, rispettivamente). Ha poi conquistato il ruolo principale nella serie Netflix Hollywood, per la quale ha ottenuto una nomination agli Emmy, per poi farsi vedere al cinema in “Quella notte a Miami…” e far suo un personaggio nella 3a e ultima stagione di Pose.

Oltre a The Inspection, inoltre è stato scelto dalla regista Janet Mock per interpretare Sammy Davis Jr. nel film “Scandalous!“, sulla relazione tra Davis e l’attrice Kim Novak.