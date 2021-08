The North Water, il trailer della nuova miniserie scritta e diretta dal padre di Looking e Weekend

< 1 minuto di lettura

Non ha ancora una data di messa in onda per la tv italiana (firmata TimVision) The North Water, miniserie BBC Two/AMC+ in cinque puntate tratta dall’omonimo romanzo di Ian McGuire, edito nel Bel Paese da Bompiani con il titolo “Le acque del Nord“.

A sceneggiarla e a dirigerla Andrew Haigh, regista britannico autore di cult assoluti come Looking e Weekend. Protagonisti della miniserie Colin Farrell, Jack O’Connell, Stephen Graham, Tom Courtenay e il grande Peter Mullan.

Siamo nel 1859. Patrick Sumner è un giovane medico che ha servito nell’esercito inglese durante l’assedio di Delhi. Ma nel suo passato militare c’è un evento oscuro che l’ha costretto alle dimissioni e il cui ricordo lo perseguita. Rimasto senza un soldo e in fuga dai propri fantasmi, decide di imbarcarsi come chirurgo di bordo su una nave baleniera, la Volunteer. Nel nord della baia di Baffin, tra il Canada e la Groenlandia, c’è una polinia (una zona di mare artico dal microclima particolare dove si concentrano le balene) nota come North Water: è qui che è indirizzata la Volunteer, ed è qui che il suo equipaggio scoprirà cos’è l’inferno. Del resto sembra già una nave di dannati: a bordo della baleniera, Sumner si ritrova di fronte un’umanità perduta e violenta. Ma soprattutto si ritrova di fronte un uomo brutale, che sembra essere l’incarnazione stessa del male: Henry Drax, il ramponiere. Quando sulla nave viene ucciso un giovanissimo mozzo, primo di una serie di brutali omicidi, Sumner è costretto a guardare in faccia il suo passato e a sfidare nuovamente l’orrore.

Critiche a tratti entusiastiche per Haigh, con l’89% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, tornato alla serialità televisiva 6 anni dopo la chiusura Netflix dell’amatissimo Looking. Lean on Pete, nel 2017, il suo ultimo film su grande schermo.