The Old Guard, i momenti più romantici di Nicky e Joe in un unico video

Da settimane su Netflix, The Old Guard di Gina Prince-Bythewood è un action tratto dall’omonimo fumetto creato da Greg Rucka (testi) e Leandro Fernandez (disegni), pubblicato da Image Comics. Ma al suo interno, come anticipato il mese scorso, c’è anche una bellissima storia d’amore tra due uomini, due mercenari immortali che stanno insieme amandosi immensamente da secoli.

Stiamo parlando di Nicky e Joe, interpretati dal nostro Luca Marinelli e da Marwan Kenzari, mattatori assoluti in una scena già diventata di culto con dichiarazione d’amore da applausi. Ebbene Netflix ha raccolto in un unico video i momenti più romantici con i due protagonisti, rilanciando la popolarità dei due personaggi.

Non a caso i fan della pellicola hanno chiesto a gran voce uno spin-off interamente dedicato a Nicky e Joe. D’altronde i due si conoscono da 1000 anni. Inizialmente l’uno contro l’altro, sul campo della prima Crociata. Negli anni si uccidono a vicenda, più e più volte, fino ad innamorarsi, e a vivere insieme fianco a fianco per l’eternità. Di storie da raccontare, neanche a dirlo, ce ne sarebbero a bizzeffe.

“The Old Guard” è subito diventato uno dei film più visti su Netflix, che avrebbe acquisito i diritti sui fumetti di Greg Rucka per produrre almeno tre film. A breve dovrebbe essere annunciato il sequel.