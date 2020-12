The Prom di Ryan Murphy, la recensione: un musical LGBT che è un inno all’amore universale

In questo 2020 Ryan Murphy se l’è proprio ‘guadagnato’ il contratto monster Netflix da 300 milioni di dollari firmato un paio d’anni fa. L’infaticabile produttore più potente di L.A. ha infatti partorito in un anno appena le serie inedite Hollywood e Ratched, la 2a stagione di The Politician, un nuovo adattamento tv della pièce The Boys in the Band e ora, ma in via del tutto straordinaria indossando anche gli abiti del regista, The Prom, adattamento nato nel 2016 e sbarcato a Broadway nel 2018.

Un evento più unico che raro, visto e considerato che Murphy non dirigeva un film da 10 anni esatti, con Julia Roberts nella capitale ad abbuffarsi in Mangia prega ama. Ci voleva per l’appunto uno sfavillante musical LGBT per smuoverlo, oltre ad un cast da Oscar composto da Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman, Keegan-Michael Key, Andrew Rannells, Ariana DeBose, Kerry Washington e la debuttante Jo Ellen Pellman.