Tina Turner, morta a 83 anni la Regina del Rock’n Roll

“È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Tina Turner. Con la sua musica e la sua sconfinata passione per la vita, ha incantato i fan di tutto il mondo e ispirato future star. Salutiamo una cara amica che ci lascia la sua opera più grande; la sua musica. Tutta la nostra più sentita compassione va alla sua famiglia. Tina, ci mancherai tantissimo“.

Con queste parole è stata annunciata sui social la morte di Tina Turner, la Regina indiscussa del Rock’n Roll, deceduta oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera.

Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno e che ha sconvolto tutto il mondo, lasciando una voragine immensa nel cuore dei milioni di fan che l’artista è riuscita a raccogliere nel corso dei suoi più di cinquant’anni di carriera.

La sua storia e la sua musica hanno fatto da monito ad intere generazioni che sulle note di Simply the best hanno costruito il loro futuro. Tra questi anche un’abbondante fetta della comunità LGBTQI+ che l’ha amata alla follia per la sua forza e determinazione.

È morta Tina Turner: le reazioni sui social

Un’ondata di affetto si è sprigionata sui social nei confronti di Tina Turner che con la sua musica ha fatto una vera e propria rivoluzione. A ricordarla sono stati volti noti del mondo dello spettacolo italiano ed internazionale ma anche molti suoi fan che hanno condiviso su Instagram e Twitter foto, video e messaggi di cordoglio per la sua famiglia.

Oltre al fondatore e frontman dei Rolling Stones Mike Jagger e l’iconica Gloria Gaynor anche tanti esponenti dello showbiz italiano hanno voluto ricordare la Regina del Rock’n Roll con messaggi d’affetto.

Tra tutti spiccano il post di Vasco Rossi, che le ha scritto “Era Vota la Voce 1989 quando conobbi Tina Turner. Una vera star, una bestia da palcoscenico. In trasmissione ci divertimmo molto. Poi non andammo a cena… Ma ricordo il suo sorriso e quella grinta… Ciao Tina. Wiva Tina Turner” e quello di Fiorella Mannoia: “É stata un esempio di coraggio per molte generazioni, sicuramente per la mia, la guardavamo con ammirazione, un esempio che ci ha insegnato che si può uscire dall’inferno e rinascere più forti di prima”.

Insomma, ancora una volta Tina Turner è riuscita a risplendere attraverso le sue canzoni che hanno segnato la vita di intere generazioni che oggi all’unisono la ringraziano e la accompagnano in questo suo ultimo viaggio verso l’aldilà.

