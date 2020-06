Tiziano Ferro e il sogno paternità: “in questo momento mio marito Victor lo vuole ancora di più”

Deriso da Libero solo e soltanto perché scelto come testimonial dell’Università Cattolica, Tiziano Ferro è tornato a parlare di paternità dalle pagine de LaRepubblica.

Il cantante di Latina, sposo di Victor Allen da oltre un anno, ha ribadito l’intenzione di diventare padre, se non fosse che la pandemia da Coronavirus abbia sicuramente frenato il progetto nell’immediato. Ma neanche troppo, probabilmente.

Ancora no, sinceramente, e ovviamente questo casino ha un po’ fermato le cose, però sì, e in questo momento mio marito Victor lo vuole ancora di più, forse perché sta per compiere 55 anni. Qui in America la situazione è relativamente più facile, o meglio ci sono diverse soluzioni, come il cosiddetto ‘fostering’, ovvero la possibilità di occuparti per un certo tempo di un bimbo, anche senza una vera e propria adizione. Ci sono istituzioni molto serie e molto rigide che verificano con la massima attenzione. Da solo non lo farei, ma con Victor c’è una sensazione di tranquillità.

Il ‘fostering’, come detto da Tiziano, è una sorta di ‘genitore affidatario’, e temporaneo. 40 anni da poco compiuti, Tiziano vive a Los Angeles da tempo e si è ritrovato costretto a rinviare il tour negli stati che sarebbe dovuto partire settimane or sono a causa del Coronavirus. Tutti i concerti previsti saranno recuperati tra un anno. Nell’attesa, il cantante ha realizzato un brano in pieno isolamento, che potrebbe presto diventare singolo a sorpresa.

Una canzone c’è, non so dove finirà e che strada prenderà, ma c’è, mi è capitato di incontrarmi, virtualmente ovvio, con Motta, un autore che mi piace tantissimo e abbiamo scritto una cosa bella, molto all’avanguardia, una follia ispirata dal senso di clausura che abbiamo vissuto. Davvero non so che forma prenderà ma c’è e sta lì. Vedremo. Di sicuro scrivere per gli altri o con gli altri mi fa sentire più libero, quando è per me sento di perdere un po’ di libertà, con gli altri posso vivere quel margine di estremismo che avevo e che non ho mai perso del tutto.

https://www.instagram.com/p/CBSNrdGADSx/