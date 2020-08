Tiziano Ferro piange la morte del cane Beau

View this post on Instagram

Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore…. Adottate un cane adulto, pensateci se potete. – Beau didn’t make it, his heart stopped during the night. My friends, We will never be grateful enough for all your love and your support. The only four months Beau spent out of the shelter, his last months but so much love, how much love… Please adopt an adult dog if you can, think about it. @vicallenla — Beau no lo logrò, su corazón se parò durante la noche. Amigos, siempre seremos gratos por todo vuestro amor y apoyo, eternamente gratos. Los únicos cuatro meses que Beau pasó fuera de una perrera, su últimos cuatro meses pero cuanto amor, cuanto amor… Adopten un pero adulto si pueden, piénsenlo… @chancefordogs @LAV_ITALIA @associazionerandagidelsud @enpaonlus @gliamicidielaaeniki_fragagnano @gliamicideirandagi @unitiperloro @petrescueitaliaonlus @unanimamillezampe @4_zampe_rescue_albania @adottauncanedalsud @apriunagabbia @luisa.toledo.37 @amara.onlus