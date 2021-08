Tokyo 2020: trionfo Marcell Jacobs, è un italiano l’uomo più veloce del mondo – la sexy gallery social

2 minuti di lettura

La domenica più incredibile della storia dello sport italiano. 1 agosto 2021, una data da non dimenticare. Prima l’oro olimpico di Gianmarco Tamberi, primo ex-aequo nel salto in alto maschile. 10 minuti dopo l’epocale oro olimpico di Marcell Jacobs, in trionfo nei 100 metri, regina di tutte le gare olimpiche. 9 secondi e 80 centesimi per conquistare un primato leggendario. Mai un italiano era arrivato in finale. Il 26enne Jacobs, madre italiana e padre texano, vola sulle ali di un sogno a lungo cullato. Battuto l’americano Fred Kerley di 4 centesimi. L’uomo più veloce del mondo è italiano. Anche solo scrivero è incredibile.

Nato a El Paso, Texas, Marcell è cresciuto a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Sua madre l’ha tirato su praticamente da sola, tornando in Italia un mese dopo il parto. Fino al 2015 Jacobs ha avuto anche la cittadinanza statunitense, che in seguito ha deciso di non rinnovare. Non parla neanche inglese. Non fluentemente, almeno. 3 figli, una compagna che sarà presto sua moglie, 188 cm di muscoli e tatuaggi, Jacobs, che ha allacciato un primo rapporto con suo padre solo negli ultimi mesi, è l’uomo del giorno. Il mondo intero, che fino a due giorni fa non sapeva chi fosse (a rivelarlo dopo la gara i suoi stessi avversari), ha scoperto il suo sorriso, la sua forza, la sua velocità.

Dopo aver gareggiato a lungo nel salto in lungo, causa infortuni ha virato verso i 100 metri, costruendo passo passo un’impresa che ha riscritto la storia dello sport italiano. “Sarà il nuovo Bolt“, ha rilanciato orgogliosa sua madre, che da adolescente gli negò la moto. “Devi andare a piedi“, gli disse un tempo. Marcell l’ha presa in parola, imparando a correre come il vento. L’uomo più veloce del mondo è italiano. Anche solo scrivero, è onestamente incredibile.