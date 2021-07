Tokyo 2020, Kimberly Daniels fa la storia: una giudice transgender nella canoa slalom

2 minuti di lettura

Le Olimpiadi estive di Tokyo 2020 sono quelle con più atleti dichiaratamente LGBT+ di sempre. E non solo. Tra le persone transgender protagoniste di questi Giochi spicca anche Kimberly Daniels, giudice di canoa nello slalom, prima giudice trans della storia olimpica.

“Credo di essere una pioniera“, ha confessato Kimberly a CBC. “Il mio obiettivo è sempre stato quello di essere vista come una donna, ora devo vedermi come una donna transgender e anche questo è un grande passo“.

Kimberly, giudice uomo nella canoa slalom a Rio nel 2016, potrebbe persino incrociare un volto familiare durante la gara a slalom di canoa femminile: sua figlia. Haley Daniels è infatti una 30enne canoista canadese.

“Mia figlia ha combattuto per l’uguaglianza di genere per la maggior parte della sua carriera“, ha detto Kimberly. “Ho partecipato a diversi eventi internazionali per più di 15 anni. In alcuni Haley c’era, in altri no. Il mio ruolo alle Olimpiadi è legato al percorso, lavoro con un fantastico team di funzionari tecnici internazionali“.

Kimberly è diventata un funzionario internazionale certificato nel 2009, prima di decidere di completare la transizione a Giochi olimpici del 2020 conclusi. Ma lo slittamento di un anno causa pandemia ha stravolto quanto inizialmente immaginato, arrivando a Tokyo da donna. Lo scorso anno ha rivelato cosa significasse per lei che il Comitato Olimpico del Canada la nominasse come giudice donna trans.

A sette anni sapevo di essere una ragazza intrappolata nel corpo di un ragazzo. Credetemi, è stato spaventoso negli anni ’60, poiché si sapeva poco delle differenze di genere. Sai quando fai il compleanno, spegni le candeline sulla torta ed esprimi un desiderio? Quel desiderio è un desiderio speciale che non condividi con nessuno. Ad ogni compleanno dai sette anni fino ai 60 anni, il mio desiderio era di essere una donna – e questo era un segreto che ero pronto a portare nella tomba. Oggi celebro l’essere la mia vera me stessa come donna. Ora mi sento sicura e voglio condividere il mio segreto che mi ha perseguitato per tutta la vita.

A Tokyo, lo ricordiamo, la sollevatrice di pesi neozelandese Laurel Hubbard sarà la prima donna transgender a gareggiare. L’atleta 43enne, che ha iniziato la transizione nel 2013, prenderà parte alla categoria dei supermassimi 87+kg il prossimo 2 agosto.