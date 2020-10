Tom Harald Hagen, l’arbitro norvegese fa coming out: “Sono gay, basta omofobia nel calcio”

42enne arbitro norvegese di calcio, internazionale dal 2009 Tom Harald Hagen e da anni fischietto in partite di Champions League ed Europa League, ha fatto coming out nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Glamdalen‘.

È giunto il momento di dire che sono gay. Sono sicuro che da quest verranno solo cose positive. Per me è sempre stata una parte del tutto naturale della vita. Penso che sia importante esprimere la propria personalità, senza restrizioni. Ho vissuto così per tutta la vita, la mia relazione, la mia famiglia e il rapporto con i calciatori. Quindi posso andare in giro a testa alta. Sono sorpreso dalla valanga di messaggi che mi ha sommerso.



Un muro infranto, quello dell’arbitro norvegese, fischietto in un mondo ancora oggi spaventosamente omofobo. Non a caso non esistono calciatori professionisti dichiaratamente gay in tutti i massimi campionati d’Europa. Statisticamente impossibile. Solo pochi giorni fa proprio Tom Harald Hagen ha arbitrato il match tra Valerenga e Kristiansund, con l’attaccante di quest’ultima squadra, Flamur Kastrati, che ha urlato finocchio all’allenatore avversario Dag-Eilev Fagerm.

“È il massimo dell’ironia perché ho arbitrato proprio quella partita. Forse il giocatore l’ha detto per capriccio, può succedere nel calcio. Ma dobbiamo davvero porre fine a tutto questo“. Parole inattaccabili, quelle dell’arbitro norvegese, arbitro anche di un match di qualificazione mondiali di calcio del 2012, tra Belgio e Scozia.

Un nome di spicco tra i fischietti d’Europa, che ha ora deciso di dichiararsi. Con assoluta serenità.