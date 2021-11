Tori Amos è tornata, il bellissimo messaggio ai suoi fan transgender e non binari

2 minuti di lettura

30 anni fa Tori Amos si faceva conoscere agli occhi del mondo grazie al folgorante esordio di Little Earthquakes, disco in grado di vendere oltre 2 milioni di copie solo negli USA. Oggi 58enne, la cantante statunitense torna con “Ocean to Ocean“, suo sedicesimo album dopo 4 anni di silenzio, progetto nato in piena pandemia, in lockdown, dichiaratamente ispirato dalla Cornovaglia.

Intervistata da Attitude, Tori ha voluto condividere un potentissimo messaggio ai propri fan transgender e non-binari.

“Continuate a inviarmi lettere, a condividere con me i vostri punti di vista e le vostre sfide, ciò che state imparando. Ho bisogno di essere istruita su queste cose. Guardo attentamente alle persone che vengono ai miei spettacoli, affinché condividano insieme a me, in modo da poter imparare e crescere”.

Da adolescente Tori Amos si esibiva nei bar gay di Washington. Esperienze indimenticabili per la cantautrice, da sempre icona della comunità queer d’America. “Nella maggior parte dei posti in cui ho suonato c’è sempre stata almeno una persona LGBTQ, a volte più di una. Mi hanno sempre tenuta d’occhio, prendendosi cura di me. Non lo scorderò mai“. Tra le tante celebrità LGBT conosciute personalmente, Tori ne ha una che stima particolarmente. “Sandra Bernhard. Che artista e pensatrice straordinaria. Ho avuto il privilegio di fare da corista ad un suo disco negli anni’80, Without You I’m Nothing. Ero in soggezione per la sua energia. Abbiamo appena fatto un’intervista di recente sul nuovo album. Si esibisce di nuovo dal vivo a New York, ed ero curiosa di sapere quale fosse la sua esperienza in merito. Quali protocolli sta rispettando per tenere tutti al sicuro, come vede il mondo in questo momento, è così ispirata. Trovo che cerchi davvero di esaminare i problemi da tutte le parti e non ha paura di dire quello che pensa. Ho molto rispetto per questo“.

Rimanendo sull’attualità, Amos si è soffermata sui cambiamenti climatici che stanno scuotendo il Pianeta. “Ciò di cui si parla ogni giorno in questo momento è la conferenza sui cambiamenti climatici COP26 in Scozia. Penso che ci siano molte domande e persone con prospettive diverse. Dobbiamo provare a convincere le persone a cambiare, ad applicare davvero questi cambiamenti, abbiamo bisogno che le persone capiscano “cosa possiamo fare per compiere questo passo?”. È qui che penso che abbiamo bisogno di pensatori davvero bravi, per eccitare le masse. E anche persone che convincano le grandi aziende che hanno i soldi a fare grandi cambiamenti“.