Transfobia Usa senza fine, Courtney uccisa proprio il giorno di Natale

L’anno più transfobico di sempre. A 24 ore dal 2021, il 2020 USA va in archivio con 42 persone trans uccise. Mai si era arrivati a cifre tanto drammatiche. Courtney “Eshay” Key, 25 anni, è stata uccisa la notte di Natale.

La polizia l’ha inizialmente descritta come un uomo, suscitando l’indignazione della famiglia, che alla CBS ha definito tutto questo un ‘insulto’ alla sua memoria e alla sua stessa vita.

Il corpo senza vita di Courtney è stato trovato dagli agenti alle 8:35 del giorno di Natale, sul lato sud dell’82esima strada vicino a Drexel Avenue, Chicago. Ad ucciderla una pallottola. Amici e familiari hanno descritto Courtney come una donna innamorata della vita, che amava festeggiare, “esilarante e determinata“. Beverley Ross, sua un’amica di una vita, ha ricordato come volesse “essere qualcosa. Voleva battere le probabilità. ”

Beverley ha poi attaccato la polizia di Chicago: “Siamo esseri umani. Siamo reali. Siamo stanchi che la polizia di Chicago offenda le persone transessuali; persone non conformi al genere. Dobbiamo andare a fondo perché le vite trans afroamericane contano”.

La polizia ha confermato che l’indagine sulla morte di Courtney è “omicidio”, ma non è chiaro se si sia trattato di un assassinio transfobico. Secondo la Human Rights Campaign, almeno 42 persone trans sono state uccise quest’anno. Da quando l’HRC ha iniziato il monitoraggio, nel 2013, non si era mai arrivati ad una simile spaventosa cifra.