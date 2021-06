Trapianto di capelli in Turchia: le tecniche e la consulenza migliori

4 minuti di lettura

Unità follicolari inserite male, perdita degli inserti, infezioni. A questo si può andare incontro se, a causa di suggerimenti sbagliati o siti internet poco affidabili, ci si rivolge ad una delle tante cliniche per il trapianto di capelli in Turchia nate negli ultimi anni, che propongono procedure chirurgiche per risolvere l’alopecia e la calvizie, ma che non rispettano gli standard necessari, hanno personale poco qualificato e privo di qualificazione adeguata.

Nel mare magnum delle informazioni presenti sul Web risulta impossibile destreggiarsi abilmente nella ricerca di un centro specializzato e accreditato. E, probabilmente, per via dei forti investimenti in campagne pubblicitarie e in posizionamento dei siti sui motori di ricerca, potresti trovare una di queste cliniche poco affidabili tra i primi risultati di Google, pensando magari di riporre fiducia in essa soltanto perché, appena digiti “trapianto di capelli in Turchia”, ti appare subito.

Noi ti aiutiamo a non fare questo errore che, come puoi immaginare, può rivelarsi pesante non solo per il tuo portafoglio, ma anche per la tua salute.

Partiamo, innanzitutto, dal definire bene quali sono le tecniche per il trapianto di capelli che hanno una percentuale di successo fino al 95% e che dovresti valutare prima di partire per il Paese Extra Ue e più noto al mondo per questa tipologia di operazioni.

Le migliori tecniche di trapianto di capelli: FUE e DHI

Le tecniche di impianto di capelli diretto (DHI) e dell’estrazione di unità follicolari (FUE) sono le più popolari e si differenziano l’una dall’altra unicamente per quanto riguarda l’innesto dei follicoli nell’area calva.

Trapianto di capelli con tecnica FUE

Durante un trapianto di capelli FUE i canali del cuoio capelluto vengono aperti prima dell’impianto: questo permette al chirurgo di impiantare manualmente gli innesti estratti. La fase di estrazione è critica e ad essa va dedicata la dovuta attenzione, in quanto può influenzare enormemente il risultato finale. La fase di innesto è quella che influenza in modo importante il tasso di ricrescita.

Tra le tecniche di innesto e posizionamento delle unità follicolari comunemente utilizzate con la procedura FUE ci sono:

le incisioni pre-eseguite : le incisioni, per la creazione del sito ricevente l’unità follicolare, vengono realizzate in anticipo dal chirurgo;

: le incisioni, per la creazione del sito ricevente l’unità follicolare, vengono realizzate dal chirurgo; stick on place: attraverso uno strumento chiamato “Implanter” che, come struttura, è simile ad una penna, vengono innestate le unità follicolari.

Trapianto di capelli con tecnica DHI

Il trapianto di capelli con procedura DHI, a differenza del metodo FUE, permette la creazione del sito ricevente e l’innesto del capello in maniera simultanea. Non siamo in presenza, quindi, di due fasi, bensì di una sola.

L’incisione pre-eseguita non viene svolta, ma attraverso un cosiddetto punch motorizzato o manuale il chirurgo inserisce direttamente l’ago appuntito dell’implanter nel cuoio capelluto in una determinata zona ed esegue contemporaneamente sia l’incisione sia l’innesto dell’unità follicolare.

Non c’è alcuna evidenza scientifica che questo metodo sia migliore rispetto alla tecnica FUE, nella quale incisione, estrazione ed innesto vengono eseguiti separatamente. Entrambe le procedure garantiscono una sopravvivenza ottimale delle unità follicolari.

Trapianto di capelli in Turchia: rivolgiti ad un servizio di consulenza specializzato

Partiamo subito dal nome: The Clever Guy, il servizio di consulenza specializzato sul trapianto di capelli in Turchia e sulla chirurgia estetica che mette in contatto i futuri pazienti con i migliori medici chirurghi che operano presso cliniche certificate e sicure.

Uno dei migliori. Nel 2018 il numero di interventi di chirurgia eseguiti nelle cliniche partner di The Clever Guy è stato pari a 947.

Abbiamo posto alcune semplici domande ad Andrea Ferrari, CEO di The Clever Guy.

Qual è l’offerta di The Clever Guy?

Offro un servizio di consulenza per clienti italiani che si recano all’estero per chirurgia estetica e trapianto di capelli. Li metto in contatto SOLO con cliniche certificate di alto livello che ho personalmente individuato e che rappresento in esclusiva per il mercato italiano.

Offro, inoltre, un servizio di accompagnamento, ovvero accompagno personalmente il cliente ad Instanbul in Turchia per il trapianto di capelli mentre, per quanto riguarda la chirurgia estetica, a Tirana in Albania.

Per evitare qualsiasi malinteso, sottolineo che la mia azienda non è un’agenzia turistica, di viaggi.

Quali sono i vantaggi del servizio che offri?

Innanzitutto, rivolgersi ad una clinica all’estero consente di accedere a strutture ospedaliere eccellenti e di avere, a parità di servizio ricevuto, un risparmio medio del 50% rispetto ai prezzi medi applicati in Italia.

Ad esempio, per quanto riguarda una rinoplastica, il tutto costa circa 3000 euro invece che i 6500/7000 euro si pagano in Italia.

Inoltre, il cliente è seguito 24 ore su 24 durante il suo beauty trip. La presenza è costante, dalla partenza al rientro a casa. L’assistenza è continua.

Per maggiori informazioni, collegati direttamente al sito di The Clever Guy.