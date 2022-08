Trevor Anderson e la fluidità di Before I Change My Mind a Locarno75 – Intervista

5 min. di lettura

È il primo lungometraggio di Trevor Anderson, dopo tanti cortometraggi di successo, quello in concorso nella sezione Cineasti del presente della 75a edizione del Locarno Film Festival. Before I Change My Mind è una storia adolescenziale di crescita, di scoperta della sessualità e di fluidità di genere adornata da colori pop e musica anni Ottanta, perché è in quegli anni che questo bellissimo film è ambientato.

In parte autobiografico – perché il regista ha attinto dalla sua storia personale da giovane persona queer cresciuta in quel luogo e in quegli anni -, il film di Anderson è una ventata d’aria fresca nelle storie di coming of age. Non è un caso, visto che la sua sceneggiatura è stata inserita nella The GLAAD List, una lista delle dieci sceneggiature LGBTQ+ più promettenti di Hollywood, e IndieWire lo ha inserito nella classifica dei 10 film must-see di Locarno75.

Before I Change My Mind parte da un fraintendimento molto comune: Robin arriva in una nuova scuola in Canada e i suoi compagni di classe si chiedono se sia un maschio o una femmina. Ma la domanda passa presto in secondo piano per lasciare spazio alle emozioni dell’essere sulla soglia dell’adolescenza, alla scoperta di sé stessi e della propria sessualità, a sentimenti a cui non si riesce a dare un nome. Delicato, sensibile e pieno di grinta, l’opera di Trevor Anderson riesce ad essere un film queer senza fare dell’essere queer la sua bandiera.

Gay.it ha incontrato il regista a Locarno, dove ha presentato il film insieme ai giovani attori protagonisti.

Nel film vediamo i giovani protagonisti alla scoperta della loro sessualità, che è un tema estremamente delicato e cruciale per quell’età. Come hai sviluppato questo tema? È basato sulla tua esperienza personale?

Sì, è iniziato davvero tutto in modo autobiografico e ora, alla fine, non è una storia vera di quello che è successo, ma un vero ritratto di come mi sentivo. E il cinema può trasmettere sensazioni. Questo è quello che volevamo fare: fare un film in cui la cosa importante non era ciò di cui si parlava, ma ciò che si sentiva. Ecco perché per i personaggi era importante per me prendere gli attori poco prima della pubertà, perché i personaggi sullo schermo sono persone diverse rispetto agli attori che sono qui. Un anno è passato e sono persone completamente nuove con un senso più forte di sé stessi. Ma ricordo la fluidità dell’avere 13 anni. Ricordo la sensazione di guardare il mondo e forse c’erano etichette, forse non c’erano nemmeno etichette ancora inventate ancora che mi sarebbero andate bene. Quindi sapevo di aver sentito qualcosa, ma non avevo un vocabolario adatto. È una grande opportunità per il cinema. Qualcosa che si può sentire ma non si sa come parlarne è quando il cinema è alla sua massima espressione.

Come vedi le trasformazioni del cinema LGBTQ+ negli ultimi anni?

È una domanda troppo grande per me a cui rispondere, ma so che sono stato ispirato a iniziare a fare film dal New Queer Cinema degli anni ’90. Nella mia biografia professionale, mi assicuro di includere che sono uno scrittore, un regista e attore ma anche, ed è importante, un ex commesso di videoteca. E per me, questa è una credenziale di cui sono molto orgoglioso. Quindi lavoravo lì e guardavo Todd Haynes, guardavo Gus Van Sant e guardavo tutto ciò che Christine Beckshawn produceva. Questo è stato per me l’inizio della sensazione di poter partecipare al cinema in modo autentico. Quindi, finché la gente si sentirà così e si unirà alla festa, penso che il cinema queer continuerà a crescere e diventerà sempre più divertente.

Credi che in questo senso possa aiutare il non dover etichettare sempre tutto ciò che vediamo?

È come un negozio di video. Le etichette ti aiutano a trovare quello che vuoi guardare. Ma se tutto va bene c’è di più nel film delle etichette che ti hanno portato lì.

In un’intervista del 1997, Todd Haynes parlava del cinema queer e riferendosi al pubblico di massa diceva: «La gente considera i film in base ai personaggi; se un personaggio è gay, il film è gay». Vale ancora oggi?

Probabilmente in un senso molto ampio, questo è ancora vero. Sono più interessato al “queer” come un verbo. Penso che possiamo chiarirci le idee, possiamo fare film gay e possiamo “queerizzare” i processi creativi. Ed è quello che cerco costantemente di fare: cancellare la forma, il processo e il prodotto.

Ci racconti questo tuo processo di “queerizzare” un film?

Forse per il fatto che io stesso sono queer, si tratta di seguire il mio istinto e sapere che sto lavorando da un luogo personale e autentico, che sto per fare qualcosa che vale la pena fare. Riesco a sentire quando non sto lavorando da quel posto. È molto importante sviluppare una relazione con il proprio istinto. Penso che sia la cosa più importante che un artista abbia. E se si medita – ed è per questo che così tanti artisti parlano di meditazione -, qualunque cosa ti metta in contatto con l’istinto e ti dia una mente rilassata, poi si possono ascoltare i sussurri di quando si sta lavorando dal posto giusto. E finché lavorerai dal posto giusto, funzionerà.

Se ci rallegriamo dei progressi della rappresentazione queer nei media, nella realtà avviene l’opposto. Negli Stati Uniti la comunità LGBTQ+ è minacciata quotidianamente. Cosa pensi delle notizie che ci arrivano ogni giorno?

Penso che l’unico modo per cambiare la mente di una persona, l’unico modo per superare il pregiudizio, è con l’amore. Penso che quando una persona ama qualcuno che appartiene a un gruppo che in genere odiava, allora la sua mente comincia a cambiare. Per questo Harvey Milk parlava della necessità di uscire allo scoperto. Ci sono molte più persone queer di quanto sappiamo. Ci sono molte più persone che hanno la sessualità queer di quanto sappiamo, anche specificamente queer, perché ci sono persone che non rientrano nelle etichette di etero o gay o lesbiche ma non ne parlano per molte ragioni. E più le persone esprimono la grande varietà che esiste naturalmente in tutta l’umanità, più la gente capirà “Oh, amo qualcuno che è queer”. E poi le loro menti cominceranno a cambiare.

Quindi sei ottimista verso il futuro?

Sì. Penso che, alla fine, io sia una persona ottimista che è destinata un giorno a morire.

