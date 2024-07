‘Tuta Gold’ di Mahmood è il singolo più venduto del 2024, boom Annalisa: le classifiche di metà anno

3 min. di lettura

La musica italiana, e in particolare quella rap, trionfa nel bilancio del primo semestre del 2024. Icon di Tony Effe è l’album più venduto secondo i dati della chart Top of the Music by FIMI/GfK dei primi sei mesi dell’anno, mentre Tuta Gold di Mahmood è il singolo di maggior successo. A vincere, come accennavamo, è però il made in Italy con le top ten album e singoli occupate totalmente da musica locale. Cresce, inoltre, la presenza femminile ai piani alti delle classifiche.

Entrando più nel dettaglio e volendo dare uno sguardo alla chart album (fisico + download + streaming free & premium), con 5 settimane consecutive al primo posto della classifica settimanale è Icon di Tony Effe a guadagnare la medaglia d’oro. Seguono I nomi del diavolo di Kid Yugi al secondo posto e La Divina Commedia di Tedua al terzo. Il 95% della Top 20 è di artisti italiani: solo Taylor Swift riesce, con il più recente The Tortured Poets Department, a ritagliarsi un posto in tredicesima posizione.

Tra i singoli (download + streaming free & premium + video streaming) la rivincita di Mahmood dopo il sesto posto sanremese con Tuta gold. Medaglia d’argento per Geolier con I p’ me, tu p’ te e in terza posizione Annalisa con Sinceramente. La cantautrice ligure è l’artista femminile più venduta del primo semestre non solo tra i singoli, ma anche tra gli album con il sesto posto conquistato dal suo ultimo lavoro E poi siamo finiti nel vortice.

Da notare anche il successo dei singoli sanremesi che, ad eccezione di due titoli, occupano per intero la top ten. Trattasi di un fenomeno ormai consolidatosi negli ultimi anni, con un’ulteriore crescita rispetto al 2023, dove i brani del Festival in top ten erano 5.

Le donne si fanno largo nelle chart: passa da 12 (1° semestre 2023) a 15 il numero delle artiste presenti in top 100 album, la cui top ten ospita due posizioni femminili a fronte dell’assenza totale dell’anno precedente sullo stesso segmento di chart. Si apre a una prospettiva rosea anche il bilancio della chart singoli, che registra un aumento in top 100 da 25 main artist femminili a 32 nel 2024.

C’è poi la nuova chart CD, Vinili e Musicassette – inaugurata all’inizio del 2024 insieme a una metodologia rinnovata – che vede al primo posto i Club Dogo con l’omonimo progetto di ritorno sulle scene, seguiti da Kid Yugi (I nomi del diavolo) e Ultimo (Altrove), in una Top 20 costellata sia da titoli iconici che da progetti musicali più recenti.

Qual è invece lo stato di salute dello streaming e del fisico? Secondo i dati GfK, nella prima metà del 2024 il mercato dello streaming ha visto crescere i suoi volumi di un importante 31,7%, con oltre 46 miliardi di stream totalizzati. E sebbene il segmento del fisico registri una lieve flessione del 3,7%, il vinile continua a fortificare la sua presenza sul mercato con una crescita del 15,3% – segno di una combinazione sempre più mista di consumo come rilevano i dati IFPI, che evidenziano un aumento del tempo dedicato all’ascolto di musica da parte degli Italiani.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.