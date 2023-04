Un Altro Ferragosto di Paolo Virzì, una coppia gay protagonista del sequel di Ferie d’Agosto

0:00 Ascolta l'articolo

Ritorno a Ventotene con le famiglie Molino e Mazzalupi 27 anni dopo la prima volta. Nel 1996 Ferie d’Agosto fece decollare la carriera di Paolo Virzì, vincitore del David di Donatello come miglior film dell’anno e ora tornato sul set per il suo primo sequel in 30 anni di carriera. Sono iniziate ieri, 25 aprile, giorno della Liberazione, le riprese di Un altro Ferragosto, con Ventotene ancora una volta teatro estivo dell’ormai storica faida tra famiglie di villeggianti.

Sul set si sono trovati Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, la new entry Christian De Sica, Laura Morante, Andrea Carpenzano, Vinicio Marchioni e Anna Ferraioli Ravel, Gigio Alberti, Agnese Claisse, Paola Tiziana Cruciani, Claudia Della Seta, Emanuela Fanelli, Lorenzo Fantastichini, Liliana Fiorelli, Raffaella Lebboroni, Milena Mancini, Maria Laura Rondanini, Ema Stokholma, Lele Vannoli e Silvio Vannucci, con l’amichevole partecipazione di Rocco Papaleo.

Da una storia di Paolo Virzì e Carlo Virzì, la sceneggiatura è stata firmata da Francesco Bruni, Carlo Virzì e Paolo Virzì, con novità queer di non poco conto.

Nel 1996, in una sera d’agosto, il giornalista Sandro Molino (Silvio Orlando) venne a sapire dalla compagna Cecilia che sarebbe diventato padre. Oggi Altiero Molino è un ventiseienne imprenditore digitale che torna a Ventotene col marito fotomodello per radunare i vecchi amici intorno al padre malato, per regalargli un’ultima vacanza in quel luogo per lui così caro. Non si aspettava di trovare l’isola in fermento per il matrimonio di Sabry Mazzalupi col suo fidanzato Cesare: la ragazzina goffa figlia del bottegaio romano Ruggero, è diventata una celebrità del web e le sue nozze sono un evento mondano che attira i media e anche misteriosi emissari del nuovo potere politico. Due tribù di villeggianti, due Italie apparentemente inconciliabili, destinate ad incontrarsi di nuovo a Ferragosto, per una sfida stavolta definitiva.

Questa la sinossi ufficiale di Un Altro Ferragosto, da ieri girato interamente sull’isola di Ventotene. Paolo Virzì, Leone d’argento – Gran premio della giuria a Venezia per Ovosodo, vincitore di 7 David di Donatello, 9 Nastri d’Argento, 7 Ciak d’Oro e 3 Globi d’Oro, ha così descritto il film, che uscirà nelle sale cinematografiche prossimamente distribuito da 01 Distribution.

“Finora ci avevo pensato solo per scherzo, tante volte, quasi tutte le volte che finivo un film, “Adesso torniamo a Ventotene e diamo un seguito alla commedia di quelle due famiglie”. Scrivevo nuovi copioni che poi buttavo, o mettevo da parte. Tante cose mi trattenevano ed ero giunto alla conclusione che a Ventotene ci sarei tornato solo in gita. Invece stavolta sta succedendo davvero, chissà perché proprio adesso, nel duemilaventitré. Credo di averne intuito il motivo, ma voglio esplorarlo meglio durante le giornate e le nottate di riprese che ci attendono. Confesso di essere emozionato, incontrare di nuovo i personaggi di quel vecchio film mi diverte e un po’ mi spaventa. Rimpiangere quelli che non ci sono più – ma che in qualche modo ci saranno – mi commuove. Riunire la gloriosa banda degli interpreti, mescolandola ai nuovi formidabili ingressi, mi elettrizza. Ringrazio gli amici ma soprattutto i produttori che mi hanno persuaso, con ostinazione struggente, a tornare qui.”

Tra i grandi assenti di questo sequel, purtroppo, Ennio Fantastichini, deceduto nel 2018, ma sul set ci sarà Lorenzo Fantastichini, suo figlio.

