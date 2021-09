Uomini e Donne, Maria presenta Andrea Nicole: “Non c’è niente da guardare, solo da capire” – video

2 minuti di lettura

Nella seconda puntata di stagione di Uomini e Donne, andata in onda martedì 14 novembre, è scesa in studio Andrea Nicole, la tronista più attesa fra le nuove del dating show del pomeriggio di Canale 5. Di fronte ai ragazzi arrivati in studio per un appuntamento al buio, Andrea Nicole ha raccontato il suo percorso di transizione. Biologicamente nata con caratteri maschili, Andrea Nicole è infatti la prima tronista del programma ad aver effettuato la transizione di genere.

La padrona di casa Maria De Filippi ha introdotto l’arrivo in studio della ragazza con un filmato tratto da una puntata di Tu sì que vales, lo show del sabato sera che la vede tra le protagoniste in giuria. Con il video è stato riproposto l’intervento di Martina Panini, ragazza transessuale e sorda dall’età di tre anni, che nell’ottobre del 2020 ha commosso la platea del programma con la sua storia di sofferenza e violenza, ma anche di resilienza e riscatto. Terminata la clip, Andrea Nicole ha incontrato per la prima volta i suoi futuri corteggiatori, dando modo di farsi conoscere a tutto tondo. La tronista ha ripercorso così le tappe della sua transizione, conclusasi alcuni anni fa:

Ho 29 anni e vengo da Milano. Intraprendo il mio percorso di transizione molto presto, a 15 anni. A 16 inizio le terapie psicologiche primordiali. Lo faccio principalmente da sola perché i miei genitori in un primo momento non capivano le mie intenzioni e come mi sentissi. E io non volevo creare loro disagio. Finita la scuola mi cerco un lavoro, consapevole che mi sarei dovuta procacciare i soldi per le terapie, che inizio intorno ai 18 anni inizio le terapie. Era il modo per far capire ai miei genitori che avevo davvero bisogno di quel cambiamento, senza dirlo a voce. Il mio corpo inizia a cambiare e di conseguenza il mio umore, stavo meglio ed ero contenta. Lì si rendono conto che sono sulla strada giusta. Nel 2014 infine volo a Barcellona per concludere il mio percorso, avevo 22 anni, per essere riconosciuta ufficialmente come una donna. Ma lo sono dalla nascita.

Il racconto della storia di Andrea Nicole ha preceduto le parole che la stessa Maria De Filippi ha speso per spiegare il motivo che l’ha spinta a sceglierla come tronista della nuova stagione. La conduttrice non si è concessa alla retorica spicciola, spiegando la scelta con parole semplici e sincere, e con la forza evocativa dell’esempio: