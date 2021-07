Uomini e Donne, prima storica tronista transgender con la nuova edizione?

< 1 minuto di lettura

5 anni dopo il primo storico trono gay, ripetuto solo una seconda e ultima volta nella stagione 2017/2018, Uomini e Donne si prepara ad abbracciare un’altra storica prima volta. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, infatti, tra le nuove troniste della prossima stagione ci sarà anche una donna transgender.

“La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa“, scrive Candela. “L’identità della tronista è al momento segreta“. Nel pieno dell’aberrante dibattito sul DDL Zan, stravolto dalla disinformazione e dalle fake news proprio in relazione all’identità di genere, Maria De Filippi potrebbe quindi entrare a gamba tesa, spalancando le porte di un programma quotidiano visto in media da 3 milioni di telespettatori ad una donna transgender. Un po’ quanto fatto nel 2016, quando subito dopo l’approvazione della legge sulle unioni civili arrivò Claudio Sona, primo tronista dichiaratamente gay che sbancò l’auditel insieme al ‘prescelto’ Mario Serpa. Va detto, ad onor del vero, che identico rumor si diffuse la scorsa estate.

E se il tanto atteso trono lesbico non è mai diventato realtà, così come il trono gay si è fermato alla 2a infelice esperienza firmata Alex Migliorini/Alessandro D’Amico, Uomini e Donne guarda oltre, all’attualità politica, a quella società che si è da tempo evoluta e in cui anche la comunità LGBT+ ha diritto di esistere, checché ne dicano parlamentari rimasti ancorati ad un’Italia in bianco e nero, da Teche Rai.