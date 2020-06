USA, 14 persone trans uccise nei primi sei mesi del 2020

In sei mesi del 2020, 14 persone transessuali sono state uccise negli Stati Uniti d’America. Una carneficina tristemente nota, e ogni anno terribilmente aggiornata. Nel 2019 furono 26, la maggior parte delle quali donne trans afroamericane. A preoccupare, in questi primi mesi del 2020, è Porto Rico, dove non si erano mai visti tanti omicidi.

Dustin Parker

Tassista FtoM di 25 anni, è stato ucciso con diversi colpi d’arma da fuoco il giorno di capodanno a McAlester, in Oklahoma. Venne ritrovato al mattino, dentro il suo taxi. Dustin era un membro fondatore di un gruppo per i diritti LGBTQ, e lascia quattro figli e una moglie chiamata Regina.

Neulisa Luciano Ruiz

Conosciuta come Alexa, Neulisa è stata uccisa in un parco a Toa Baja, città a circa 15 miglia a ovest della capitale San Juan, il 24 febbraio. Prima molestata e poi uccisa per aver usato il bagno delle donne.

Yampi Méndez Arocho

Ragazzo transgender di 19 anni, è stato ucciso con diversi colpi d’arma da fuoco il 5 marzo a Moca, Porto Rico. Secondo i rapporti, la madre di Yampi aveva contattato la polizia perché era stato aggredito da una donna solo cinque ore prima.

Monika Diamond