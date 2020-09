Utopia, il ‘ritiro’ LGBT per ritrovare il contatto con la natura e gli amici dopo il lockdown – la gallery

Yoga, momenti rilassanti, escursioni, falò in spiaggia, sport, eventi… tutto questo, in un parco da 500 acri (circa 200 ettari), con lago incluso. Questa è Utopia, l’esperienza “LGBT-only” nelle montagne Pocono, a solo due ore da New York.

Si tratta di un luogo riservato per un ritiro di 4 giorni con l’obbiettivo di riconnettersi con la natura e con gli amici, dopo i mesi più intensi di lockdown. Un weekend di svago e divertimento, con celebri Dj per le serate di musica ed esperienza rilassanti o avventurose, in base a quello che ogni ospite intende fare.

Utopia, 3 giorni di relax e avventura

Il progetto Utopia è nato nel 2010 da un’idea di Jake Resnicow, un attivista LGBT che da sempre organizza campagne per raccogliere fondi da donare poi ad associazioni. I soldi raccolti per Utopia, ad esempio, andranno a sovvenzionare gli artisti LGBT in difficoltà. Non è solo un modo per “fare soldi”, ha spiegato lo stesso Resnicow, bensì “restituire qualcosa alla nostra comunità e aprire la strada per poter ancora una volta ospitare grandi eventi, in modo sicuro e responsabile“.

Il ritiro si è svolto dal 4 al 7 settembre. Ma rispettando le regole imposte, Utopia ha accolto solamente 225 persone, tutte con mascherine e igienizzante. Inoltre, tutti i partecipanti hanno dovuto fare il tampone due volte prima dell’evento. Infatti, il progetto prevede un primo test pochi giorni prima della data di apertura. All’esito negativo, viene inviato l’indirizzo del luogo. Una volta arrivati, il giorno di inzio, si esegue il secondo tampone. I positivi avranno il rimborso del biglietto.

Tutto questo è stato pensato per organizzare un grande evento per la comunità LGBT ma senza mettere in pericolo la salute dei partecipanti, come accaduto in altri eventi dove la distanza e le mascherine sono stati solamente un optional.

Per conoscere meglio Utopia, ecco le foto dell’edizione 2020, scattate dal fotografo Bryan Kwon.