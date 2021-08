Vittorio Sgarbi vs. Fedez: “Sulle unghie lo smalto, nel cervello la ruggine”. Il rapper replica

2 minuti di lettura

“Sulle unghie lo smalto, nel cervello la ruggine”. È l’ultimo bizzarro parallelismo coniato da Vittorio Sgarbi, che dalle colonne del suo profilo Twitter ha tuonato contro Fedez, che da tempo pubblica foto e video con nail-art variopinte, ricevendo non poche critiche, anche dal mondo politico. Dopo aver realizzato anche una capsule collection dedicato al mondo delle unghie, il rapper è tornato al centro del dibattito per via dell’intervento del critico d’arte, che ha allegato alla critica un collage: uno scatto con le unghie smaltate di nero e di verde fluorescente e un selfie dell’artista, che non si è sottratto dalla discussione.

https://twitter.com/VittorioSgarbi/status/1431706650755354629

“Ma esattamente che problemi ha il signor Sgarbi? Per il senatore le priorità del paese sono lo smalto sulle unghie? Il tenore dei commenti poi è agghiacciante” ha scritto Fedez su Twitter, pubblicando il messaggio del politico e personaggio tv, appoggiato dai contrari a ogni forma di fluidità estetica. Fedez ha proseguito con la replica su Instagram, aggiungendo ai commenti alcune celebri foto di Vittorio Sgarbi in déshabillé:

È da mesi che il senatore Sgarbi coltiva quest’ossessione nei miei confronti. […] Uno stipendio ben pagato con i nostri soldi, insomma. La politica italiana è una barzelletta che non fa più ridere. E lui giustamente se la ride.

Oltre alla reprimenda nei riguardi del critico d’arte, Fedez non si è risparmiato dal pubblicare anche la replica a un utente di Twitter, che gli ha domandato se non si vergognasse a “conciarsi come una femmina“:

Domani i vostri figli si sentiranno legittimati a fare queste domande a persone ben più fragili del sottoscritto. La risposta è no. Mi vergogno che a rappresentare un paese nella sua diversità, le persone nella loro unicità, ci sia un cogli*ne come Sgarbi.

Vittorio Sgarbi, che ha condiviso il messaggio su Twitter con il tag al suo ufficio stampa nel pomeriggio di ieri, non ha ancora commentato i recenti sviluppi della vicenda. Fedez, già sul piede di guerra, sembra avere tutto l’interesse per lo scontro generazionale (si fa per dire, dal momento che alcuni dei protagonisti dello spettacolo dai look più stravaganti sono pressoché coetanei di Sgarbi). C’è da affilarsi le unghie, rigorosamente pitturate con il semi-permanente.