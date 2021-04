“Se vedessi mio figlio con lo smalto lo spedirei fuori casa”: Fedez replica all’assessora leghista – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Non c’è settimana senza polemica che coinvolga Fedez, spesso in prima linea nella lotta ai pregiudizi e nella rottura dei tradizionali schemi macisti. Prima lo scontro a distanza con i parlamentari Andrea Ostellari e Simone Pillon sulla legge Zan, poi le critiche al quotidiano La Nazione, oggi il battibecco con Laura Laviano. Assessora della Lega del comune di Macerata, la donna ha catturato l’attenzione dei media dopo che un suo commento su Facebook sul lancio della linea di smalti firmata dal rapper è diventato virale:

Con “palle” opportunamente censurate con delle emoji allusive. Come se il problema della riflessione fosse legato all’uso di una parola poco consona al vocabolario di un funzionario di una giunta comunale. Non è tardata ad arrivare la replica di Fedez, che tramite le sue Storie di Instagram ha deciso di farsi sentire, contribuendo a diffondere il commento.

“Facciamo un gioco? Indovina il partito“, ha chiesto ai suoi follower, che ormai ammontano ad oltre 12 milioni, sottolineando il fatto che attacchi e stoccate provengono spesso dal partito guidato da Matteo Salvini.

“Avete vinto un poster di Pillon che fa il culturista”, la ricompensa per chi ha risposto correttamente alla domanda quasi retorica. Infine, Fedez ha aggiunto, mostrando l’unghia del dito medio variopinta:

Mi spiace per il figlio. È incredibile come un semplice smalto riesca a stanare gente come questa, che poi non capisco cosa li mandi in tilt. Guardate: è bellissimo, è fantastico!