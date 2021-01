Wentworth Miller: “Più personaggi LGBT di potere in tv, basta mostrarci solo sofferenti”

2 minuti di lettura

Wentworth Miller, ex volto di Prison Break, torna in Law & Order – Unità vittime speciali, dove interpreta l’assistente procuratore distrettuale Isaiah Holmes, primo procuratore distrettuale LGBTQ + della serie. Questo è il suo primo ruolo da attore da quando il 48enne Miller ha dichiarato di non voler più interpretare ruoli etero. Un annuncio che ha automaticamente frenato il ritorno di Prison Break con una nuova stagione.

Intervistato da Entertainment Weekly, Miller ha spiegato che tipo di storie voglia raccontare, ora che ha detto ufficialmente addio a ruoli eterosessuali.

“Il suo è un personaggio con più livelli: un uomo di integrità e intelligenza, oppresso dal senso di colpa, dalla vergogna, che nella sua mente ha molto da espiare“, ha detto a EW lo showrunner Warren Leight. “All’inizio della sua vita, la sua ‘alterità’ lo ha lasciato insicuro e passivo, mentre ora la sua identità di procuratore distrettuale queer gli dà potere.”

Ed è su questo aspetto che Wentworth si sofferma. Il potere affidato ad un personaggio LGBT, aspetto raramente contemplato ad Hollywood. Per Miller, interpretare un ruolo come quello di Holmes non solo lo fa sentire molto più sincero con sè stesso, ma lo trova anche eccitante. “Recitare per me è indagare, mappare nuovi territori, articolare cose che non riesco ad articolare nel mio quotidiano. Voglio raccontare – guardare – altre storie in cui i personaggi gay sono informati dalle loro lotte, ma non ancora definiti”. “Non essere sacrificati, in modo che i personaggi etero possano godere di una sorta di epifania. Non credo che sia chiedere troppo“.

È importante che il pubblico queer – i ragazzi queer – veda storie che non siano centrate sulla sofferenza. Guardarci come pieni di potere, in posizioni di autorità, che ci muoviamo nel mondo con uno scopo, con fiducia e dignità. Renderebbe più facile immaginare che queste cose siano a nostra disposizione anche nella vita reale.

Wentworth è stato il protagonista di Prison Break per 5 stagioni e 90 episodi. Cancellata nel 2009, la serie venne resuscitata nel 2017. Nel 2013, via Instagram, il suo coming out pubblico.