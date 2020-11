Wentworth Miller di Prison Break: “non voglio più interpretare personaggi etero”

48enne ex storico volto di Prison Break, Wentworth Miller ha annunciato al mondo che non tornerà più negli abiti di Michael Scofield, personaggio che l’ha reso celebre, perché stanco di interpretare personaggi eterosessuali.

In un lungo post Instagram, Miller, gay dichiarato dal 2013, è stato chiaro, affrontando anche la recente situazione politica d’America, così polarizzata e omotranfobica.

“Questo è il mio account IG preferito”, ha scritto qualcuno in risposta a un recente post. Grazie. Voglio solo che tu sappia che l’ho letto. Vedo commenti positivi e messaggi diretti (molti comunque). Affettuosi. Di supporto. Apprezzati (da me). Ovviamente ci sono commenti e messaggi diretti che apprezzo meno. Chi è questa gente? Sulla mia pagina? Da quale Paese con i valori fermi all’età della pietra sono usciti? Gli Stati Uniti? Non scomparirò (troppe cose interessanti da ripostare). Ma la capacità di commentare probabilmente lo farà. Non sono preoccupato per me stesso. Non posso essere “vittima di bullismo” qui dentro. Ho troppo potere. “Elimina. Blocca. Disattiva.” Eccetera. Ma prendo sul serio la possibilità che i ragazzi LGBT visitino questo spazio, magari dopo aver fatto recentemente coming out, o se stanno considerando l’idea. Non voglio che siano esposti a cazzate.