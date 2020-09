X Factor 2020: emoziona Blue Phelix, concorrente genderqueer con l’inedito South Dakota – video

Prima puntata di X Factor 2020 orientata all’inclusione, quella andata in onda su Sky questa sera, con un* concorrente che ha emozionato i giudici e il pubblico social. Francesco, in arte Blue Phelix, tiktoker di 21 anni, cresciut* a Livorno e da 3 anni a Londra, che si è presentat* con uno splendido inedito dal titolo South Dakota. “Voglio essere un’ispirazione per gli altri“, scrive Francesco su TikTok, dove ha quasi 130.000 follower, con un indirizzo non-binario immediatamente chiaro nell’uso di tre promomi differenti. He/She/They.

“Non ho mai capito perché la gente non apprezzi gli uomini vestiti con una gonna”, esordisce Francesco nella clip di presentazione. “I vestiti non hanno identità di genere. Sono pezzi di tessuto. Quando io mi metto un vestito mi sento sicuro di me, mi sento libero e bello. Ho inziato a fare video su TikTok qualche mese fa, faccio vedere che io esisto. Esisto in questo mondo. Magari non sono come la maggior parte delle persone, ma sono qui”. “Prima di trasferirmi a Londra avevo paura di far vedere chi fossi veramente. A Londra mi sono reso conto di quello che voglio essere e quello che voglio fare, mi ha aiutato ad esprimere quella parte che era stata repressa. Non possiamo essere influenzati dal giudizio esterno, perché che vita fai? Cosa me ne frega? Niente”.