X Factor 2020, ufficializzati i nuovi giurati: debutta Emma Marrone, torna Mika

Alessandro Cattelan ha ufficializzato la nuova giuria di X Factor 2020 nel corso di E poi c’è Cattelan, ieri sera. Nuova a metà, in realtà, visto il ritorno di due vecchi volti del talent e il debutto assoluto di altri due personaggi, ovvero Manuel Agnelli e Mika, Emma Marrone e la sorpresa Hell Raton. Obiettivo comune? Trovare quei 12 talenti che si distingueranno per fantasia, inventiva, creatività e originalità.

“Ho sempre amato le sfide perché mi spingono a tirare fuori il meglio di me o almeno lo spero!“, ha commentato Emma, ex vincitrice di Amici di Maria e del Festival di Sanremo. “Stiamo vivendo un periodo “strano” e inevitabilmente anche questa edizione di X Factor sarà “diversa” dalle precedenti. Mi auguro che la musica e l’intrattenimento siano di grande aiuto per lanciare un messaggio positivo di rinascita e di ripartenza, soprattutto per tutti i ragazzi e le ragazze che si mettono in gioco per il loro grande sogno. Non vedo l’ora di condividere questo ruolo con gli altri giudici che sono artisti che stimo molto. Faremo del nostro meglio! Ne sono sicura!”.

La vera carta a sorpresa del mazzo si chiama però Hell Raton, aka Manuel Zappadu, punto di riferimento discografico per la scena rap italiana grazie a Machete, celebre crew che ha fondato insieme a Salmo e Slait nel 2010, e per l’etichetta Machete Empire Records, fondata nel 2013, di cui è CEO e direttore creativo. Un debutto tv assoluto per Hell, che negli ultimi mesi ha dato vita a Machete Gaming, progetto innovativo che fonde musica e gaming, oltre all’impegno in vari progetti benefici tra cui Machete Aid on Twitch, maratona a sostegno dei lavoratori del settore musicale colpiti durante l’emergenza sanitaria del Covid-19. Questo il suo primo commento.

Di fronte a un talento provo a esaminarlo in tutti i suoi aspetti e le sue e abilità, con un approccio 2.0, per trovare, insieme, il percorso più adatto alla sua carriera. É quello che vorrei fare qui a X Factor, voglio mettermi al servizio di nuovi talenti per aiutarli a trovare l’espressione più adatta alla propria personalità artistica, con un lavoro di ricerca che esplori sempre nuove tendenze e tecnologie.

Già visto a X Factor dal 2016 al 2018, torna in giuria Manuel Agnelli, leader degli Afterhours, per dare voce a un modo di fare musica completamente fuori dagli schemi: «Mi piace molto il progetto che si sta costruendo attorno a questo nuovo X Factor. È molto stimolante tornare con la consapevolezza che seminare è necessario e produce effetti. Ho di nuovo, e credo come mai prima, l’occasione per portare la voce di un modo di fare musica e del perché fare musica, lontani dalle logiche dei numeri e del risultato a tutti i costi. La musica come linguaggio, come espressione del sé, come percorso umano e interiore, come presa di posizione, come atto di vita. Molto, molto più potente dell’avere successo. Portare questa visione al grande pubblico, in televisione e in un contesto come questo, rimane uno scopo importante per me. X Factor per me torna ad essere, ma con una consapevolezza tutta nuova, un tavolo di discussione libero da formule troppo rigide, libero da preconcetti. Uno spazio che si riapre. Un’occasione. Prendiamocela».