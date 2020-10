X Factor 2020, Vergo celebra il coming out sui social: “Non abbiate paura di essere voi stessi” – video

29enne palermitano, Giuseppe Piscitello è un portinaio di Milano che si è presentato a X Factor con un inedito che ha presto conquistato i giurati Manuel Agnelli, Mika, Emma e Hell Raton. Bomba il pezzo presentato da Vergo, questo il suo nome d’arte, che ha superato le audizioni e l’ha visto sbacare ai Bootcamp con un live di Malika Ayane che ha raccolto unanimi consensi. Tra lui e i live c’è ormai solo un ultimo step, quello della “Last Call”.

Ebbene ieri, giorno del Coming Out Day, Giuseppe in arte Vergo ha voluto celebrare il tutto con un video in cui ha precisato come sia “una giornata che riguarda tutti e me personalmente”, ma anche Bomba, il suo inedito, che parla di “amore libero, di non avere paura di essere sè stessi. Quindi mostrati, per te, non farti indietro mai, sciogli le catene”.

Un coming out in musica per Vergo che solo Mika, ‘capitano’ degli Over Uomini di X Factor 2020, potrà festeggiare ufficialmente con una meritata promozione ai live.