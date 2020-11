X Factor, Emma contro l’eliminazione di Blue Phelix: “Ha pagato lo scotto del pregiudizio”. Fuori anche Vergo

X Factor dà l’addio a Blue Phelix. Il concorrente genderqueer è stato il primo eliminato del quarto live del talent show di Sky Uno, dopo una settimana che l’ha visto protagonista di aspre polemiche sul web. Francesco Franco, eliminato dopo una manche flash in cui si è esibito con l’inedito South Dakota, è stato infatti bersagliato da insulti omofobi su Instagram. Oltre all’hating sui social, Blue Phelix ha anche dovuto fronteggiare le critiche sul look della terza puntata, capeggiate dalla pagella di Rolling Stone. “Per quel look o sei Prince o devi avere il fisico” il commento del magazine sul lungo sfoggiato da Blue Phelix, discusso soprattutto su Twitter.

L’eliminazione di Blue Phelix ha lasciato indignata Emma, giudice della squadra del cantautore toscano, che già nel corso della settimana era scesa in campo per difendere il concorrente dagli attacchi sul suo orientamento sessuale. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha commentato così l’esclusione dalla gara di Blue Phelix, fra show e after-show, a cui il cantante si è presentato con un voluminoso abito rosso:

Penso di aver fatto tutto il possibile, e anche Francesco. Purtroppo è un gioco e i giochi a volte non sono leali. Mi dispiace perché Francesco ha veramente un grande talento: è arrivato con la sua voce, le sue canzoni e il suo coraggio. Ma purtroppo in Italia ci vuole ancora tanto coraggio per salire sul palco ed essere quello che si è, senza dissimulare, senza nascondersi. Sono contenta perché probabilmente Francesco ha dato il coraggio a tanti altri ragazzi e ragazze di mostrarsi per quello che sono. Senza avere paura delle stronzate, delle schifezze e delle porcate che qualcuno ancora nel 2020 si permette di dire. Ha pagato lo scotto del giudizio e del pregiudizio. Purtroppo per alcune cose siamo ancora in Italia, non siamo pronti. […] Magari domani qualche altro scrittore bravo sul web scriverà un articolo su come ti vesti, giusto per far tornare questo paese nel Medioevo, su qualche bel sito musicale.