X Factor, insulti omofobi a Blue Phelix e a suo fratello Vittorio: Emma Marrone spazza via l’hater

Concorrente genderqueer di X Factor 2020, Blue Phelix ha voluto abbracciare virtualmente il fratello Vittorio, make-up influencer da 26.000 followe IG, con una dolce foto che li ritrae bimbi sulla neve.

“Oggi condivido questa vecchia foto con il mio fratellone perché il nostro è un legame speciale, a volte conflittuale, ma molto forte. Anche se in questo momento siamo distanti, la mia forza è anche la sua“, ha scritto sui social Francesco, in arte Blue Phelix, scatenando anche il solito idiota omofobo. “Ah ma tutti e due fro*i?“, ha scritto tale Tony. “Invece a casa tua, oltre a te, ci sono altri cogl*oni?“, ha immediatamente replicato Emma Marrone, coach di Blue Phelix a X Factor. Un commento presto travolto dai like, tanto da portare l’omofobo di turno a cancellare la propria gratuita offesa.

“Se siete diventati entrambi fr*ci i genitori hanno sbagliato qualcosa“, ha scritto un altro imbecille, con Blue educato e diretto nel rispondergli: “Tesoro tranquillo, non essere invidioso, anche tu potrai dire al mondo chi sei, non prendertela con chi ha il coraggio di essere ciò che è“. Tra i like al commento, anche quello della sua coach Emma.