YMCA dei Village People, l’autore attacca: “Non parla di sesso gay, denuncio tutti quelli che lo dicono”

Edito nel 1978 e da subito diventato inno gay, YMCA dei Village People è forse una delle canzoni più popolari al mondo. Il testo faceva riferimento all’associazione giovanile cristiana statunitense Young Men’s Christian Association (YMCA) e alludeva all’abitudine degli omosessuali dei primi anni ’60, che frequentavano proprio le palestre annesse agli ostelli della YMCA, in quanto luoghi di approccio e scappatelle sessuali. O almeno questo è quel che tutti hanno più o meno letto tra le righe negli ultimi 40 anni, tra un’allusione e l’altra, perché i Village People non sono mai stati volutamente espliciti.

Peccato che Victor Willis, frontman eterosessuale del gruppo, meglio conosciuto come il poliziotto sexy con un diavolo di manganello, abbia tuonato su Facebook, invitando chiunque a non fraintendere la ‘sua’ canzone.

Come ho già detto numerose volte (e questo è stato dimostrato in un tribunale federale), ho scritto il 100% del testo di Y.M.C.A., quindi dovrei sapere di cosa parla la mia canzone. Y.M.C.A. è una delle canzoni più iconiche al mondo. Non resterò zitto e non permetterò che venga diffamata. Pertanto, farò causa alla prossima organizzazione, o a chiunque altro, che dica erroneamente che Y.M.C.A. riguarderebbe in qualche modo il sesso gay. Basta con questa spazzatura! Non si tratta di questo!