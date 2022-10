I protagonisti di Young Royals sognano un cross-over con Heartstopper

2 min. di lettura

Se le riprese della 2a attesissima stagione di Heartstopper sono iniziate da poche settimane, con tanto di romantica ‘trasferta’ parigina, la nuova stagione di Young Royals è ormai dietro l’angolo. Il 1 novembre arriverà su Netflix il teen drama svedese con protagonisti due adolescenti gay, ovvero il principe Wilhelm (Edvin Ryding) e Simon, interpretato da Omar Rudberg.

Il futuro re di Svezia ha ora l’opportunità di esplorare il proprio vero io e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all’insegna della libertà e dell’amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali… ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta: amore o dovere.

Young Royals, scritto e creato da Lisa Ambjörn, è uscito in streaming poco prima di Heartstopper, andando incontro a minore fortuna, con il co-protagonista Omar Rudberg, che interpreta Simon, desideroso di vedere un giorno un clamoroso cross-over tra le due serie queer Netflix. La confessione ha preso forma in un’intervista con GayTimes.

Rudberg ha parlato di un’ipotesi “fottutamente iconica” e “sorprendente“, se solo dovesse diventare realtà. “Sono due serie molto simili in vari aspetti, ma ci sono anche due tipi di storie molto diverse“, ha aggiunto Edvin Ryding, che interpreta il principe Wilhelm. “Se Nick e Charlie dovessero andare a Stoccolma…”. “Tipo nell’ottava stagione di Young Royals, Simon è un cantante di successo, una popstar in Svezia. Charlie è un suo grande fan, quindi porta Nick a Stoccolma per vedere Simon cantare”.

Ipotesi di sceneggiatura a lungo raggio che hanno fatto impazzire i fan delle due serie. In Heartstopper, serie britannica tratta da una graphic novel di successo, Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor) si innamorano tra i banchi di scuola. Tra le novità della 2a stagione di Heartstopper spazio a Leila Khan, che interpreterà la nuova studentessa Sahar Zahid; a Jack Barton, ovvero il fratello maggiore di Nick; ed infine a Nima Taleghani, nuovo insegnante. Anche Bradley Riches (che si è visto poco o niente nella prima stagione) tornerà negli abiti di Truham James McEwan.

Netflix ha già rinnovato Heartstopper anche per una 3a stagione. I volumi realizzati da Alice Oseman fino ad oggi sono 5, in Italia tutti editi da Mondadori. La prima stagione della serie ha abbracciato i primi due volumi, con il 3° volume ora preso in esame con la 2a stagione che andrà a parlare di amicizia, amore, lealtà e salute mentale. “Unendo le storie private di Nick e Charlie, finirà per parlarci di qualcosa di più grande, che interessa tutti noi“.

Aspettando Young Royals feat. Heartstopper!

