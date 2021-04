Addio al principe Filippo, la regina Elisabetta II piange “l’amato consorte”

2 minuti di lettura

Il Regno Unito e la Famiglia Reale piangono la morte del principe Filippo, duca di Edimburgo, deceduto all’età di 99 anni.

È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato consorte, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Sua Altezza Reale è deceduto pacificamente questa mattina al Castello di Windsor. La famiglia reale si unisce alle persone di tutto il mondo in lutto per la sua perdita.

Questo l’annuncio social dato dai Reali inglesi, per una notizia che ha ovviamente fatto il giro del mondo. Filippo è stato il marito della regina Elisabetta II per oltre 73 anni, dal 20 novembre 1947. I due hanno avuto quattro figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. Il giorno dopo le nozze ottenne il trattamento di “Altezza Reale” da re Giorgio VI e i titoli di duca di Edimburgo, conte di Merioneth e barone Greenwich. La regina Elisabetta II lo ha poi creato principe del Regno Unito nel 1957.

Sempre al suo fianco, Filippo è stato il “primo e unico amore” della Regina, che avrebbe sopportato non poche scappatelle e memorabili gaffes. Filippo è stato il più longevo consorte di un monarca britannico, superando abbondantemente i 62 anni e 70 giorni della regina consorte Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, moglie di re Giorgio III.

Nel 2017 Buckingham Palace annunciò il ritiro del principe da tutti gli impegni pubblici a partire dal 2 agosto, quando 96enne Filippo svolse il suo ultimo incarico ufficiale da principe consorte. Dopo ben 65 anni di servizio e circa 22.000 impegni ufficiali accumulati, il congedo pubblico arrivò dinanzi alla sfilata della Marina Britannica, in occasione della ricorrenza della sua fondazione nel 1664.

A due mesi esatti dal centenario, Filippo si è spento. “Ricorderemo il duca di Edimburgo per il suo contributo alla nazione e per il suo solido supporto alla regina“, ha detto il premier britannico Boris Johnson. “Come nazione e come regno ringraziamo la sua straordinaria figura e il suo lavoro. È stato un amorevole marito, un padre e un nonno affettuoso“.