Oscar Wilde: 130 anni dalla pubblicazione de ‘Il Ritratto di Dorian Gray’

Sono passati 130 anni dal 20 giugno 1890, quando Oscar Wilde pubblicò la prima edizione de “Il Ritratto di Dorian Gray”.

Uno degli artisti del XIX secolo più celebri, conosciuto per la sua scrittura semplice e diretta ma allo stesso tempo raffinata. Uno dei primi scrittori apertamente gay, che ha pagato con la reclusione il suo orientamento sessuale. L’omosessualità, al tempo, era considerata un reato nella Repubblica d’Irlanda, dove veniva definita come “gross public indecency“, punita con 2 anni di reclusione e la condanna ai lavori forzati.

Dorian Gray: il romanzo con personaggi gay che Wilde dovette auto-censurare

Dopo i tagli eseguiti dal suo editore, JM Stoddart, lo stesso scrittore fece un lungo lavoro di autocensura, che però non lo salvò dall’accusa. Secondo i giudici, nel libro si parlava di un amore omosessuale, con l’aggiunta di molti dettagli considerati scabrosi e indecenti per l’epoca. Il personaggio principale del romanzo, Dorian Gray, era effettivamente gay, e Wilde in alcuni punti non nascondeva una relazione tra persone dello stesso sesso, anche senza rivelarlo direttamente. Ad esempio, nella versione originale compare: “È vero che ti ho adorato con un sentimento di romanticismo molto più grande di quello che un uomo dovrebbe mai dare ad un amico, in un modo mai provato per una donna” modificato poi con “Dal momento in cui ti ho incontrato, la tua personalità ha avuto un’influenza più straordinaria su di me“.